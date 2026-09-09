Україна втрачає частину ринків кукурудзи: Аргентина різко нарощує поставки

Аргентина може встановити рекорд з експорту кукурудзи у серпні та вересні - країна планує поставити на зовнішні ринки до 10 млн тонн зерна. Попит на аргентинську кукурудзу зростає, зокрема через ускладнення українського експорту внаслідок російських ударів по портовій інфраструктурі Одещини.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Про ринок кукурудзи

Зростання попиту на аргентинську кукурудзу пов’язують, зокрема, з ускладненням українського експорту через російські атаки на портову інфраструктуру. Частину додаткових обсягів аргентинського зерна вже закуповують країни Північної Африки, які традиційно були важливими ринками для українських експортерів.

Аргентина є третім найбільшим експортером кукурудзи у світі. Нині країна завершує збір урожаю сезону 2025–2026 років. За оцінкою уряду, він становитиме 71,7 млн тонн — майже на 20% більше за попередній рекорд, встановлений п’ять років тому.

Великі запаси дають аргентинським експортерам змогу запропонувати міжнародним покупцям значні обсяги зерна за конкурентними цінами. Це посилює позиції країни на світовому ринку в період, коли частина традиційних постачальників стикається з логістичними проблемами.

Аргентина нарощує поставки до Північної Африки

Одним із ключових напрямків для аргентинської кукурудзи стала Північна Африка. Країни регіону тривалий час закуповували значні обсяги українського зерна, однак через проблеми з його постачанням дедалі активніше шукають альтернативних продавців.

За даними аргентинського статистичного агентства INDEC, у січні–липні 2026 року експорт кукурудзи до Північної Африки зріс на 45% — до 6,5 млн тонн. Загальні поставки аргентинської кукурудзи за цей період збільшилися на 15%.

Найбільше наростило закупівлі Марокко. За рік імпорт аргентинської кукурудзи до країни збільшився на 133% — до 1,55 млн тонн. Поставки до Єгипту зросли на 48% — до 2,4 млн тонн, а Алжир збільшив імпорт на 10% — також до 2,4 млн тонн.

Російські удари ускладнюють експорт українського зерна

Український експорт кукурудзи потерпає від російських атак на портову інфраструктуру Одеської області. Саме через порти цього регіону Україна традиційно вивозила значну частину зерна на зовнішні ринки.

Через пошкодження портової інфраструктури частину вантажів доводиться перенаправляти на наземні маршрути та через дунайські порти. Однак їхня пропускна здатність значно нижча, тому вони не можуть повністю компенсувати морські поставки.

Додаткові труднощі створили посуха та рекордно високі температури в Європі. Через зниження рівня води на завантажених ділянках Дунаю можливості для транспортування українського зерна ще більше скоротилися.

За даними Reuters, минулого місяця обсяги українських поставок зменшилися на 52%. На цьому тлі частина покупців, які раніше закуповували кукурудзу в Україні, переорієнтовується на Аргентину.

Рекордний урожай і значні доступні обсяги дозволяють аргентинським експортерам оперативно збільшувати поставки та закріплюватися на ринках, де через проблеми з українським експортом виник дефіцит зерна.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.