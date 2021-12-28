В "Дії" запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя

В мобильном приложении "Дія" запустили бета-тестирование уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются конкретного пользователя. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Теперь уже не будет случаев, когда суд отправляет вам судебное сообщение обычной почтой, а вы об этом впервые слышите. Благодаря уведомлениям в "Дії" вы будете проинформированы вовремя", — отметил Федоров.

По словам чиновника, многие украинцы сталкивались с ситуацией, когда они не знали, что слушается дело в суде, где они являются участниками.

Новая функция в "Дії" позволит заранее отправлять уведомление о том, какой судебный спор и кем пользователь приложения выступает в суде – истцом или ответчиком.

Федоров уточнил, что приложение обновлять не нужно. Достаточно включить в настройках опцию "Разрешить уведомления".

Ране в "Дію" добавили целый ряд новых функций: оформление пенсий, субсидий и справок о трудовом стаже.

Как отмечают в Минцифры, оформление субсидии является второй по популярности госуслугой после регистрации смены места проживания. В этом году их получают 2,7 млн ​​украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 миллиарда гривен.

Параллельно на портал "Дія" добавляют генерацию новых Covid-сертификатов. На портале уже появилась возможность сгенерировать Covid-сертификаты о выздоровлении, детские и на основании ПЦР-теста.