В Ірпені ввели графіки обмеження водопостачання: буде знижено тиск

У зв'язку із довготривалими відключеннями електрики та надмірний полив було прийнято рішення ввести тимчасові графіки обмеження водопостачання в м. Ірпінь Київської області.

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Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив маємо критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію вводимо тимчасові графіки обмеження водопостачання", - йдеться в його повідомленні.

В КП "Ірпіньводоканал" зазначили, що 13 липня графік по місту буде наступний:

з 5:00 до 12:00 – працюватиме 2 н/а (вода матиме достатній тиск);

з 12:00 до 17:00 – працюватиме 1 н/а (зі зниженням тиску води);

з 17:00 до 23:00 – стабільне водопостачання.

При цьому оновлення графіків про можливе обмеження водопостачання - щодня з 9:00 до 10:00.

За словами Маркушина, на балансі "Ірпіньводоканалу" перебуває сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для міських ресурсів.

"Проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. Проблема комплексна. Її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом", - зауважує мер Ірпеня.

Він повідомив, що комунальні служби міста перебувають в екстреному режимі весь тиждень.

"Перепідключаємо живлення, об’єднуємо подачу електроенергії до кількох свердловин одночасно. Але для повного повернення тиску потрібна робота одночасно усіх свердловин та додаткові кошти на паливо для генераторів – виділення цих коштів передбачено вже на наступній сесії", - повідомляє міський голова.

Також він зазначив, що міська влада тримає зв'язок з ДТЕК, Асоціацією водоканалів України, адже Ірпінь потребує сталого рішення на зараз і на майбутній зимний період, який стане для всіх колосальним випробуванням.

Нагадаємо, днями у місті Буча Київської області завершився проєкт з відновлення та модернізації системи водопостачання. Близько 9000 жителів міста тепер мають доступ до якісної питної води завдяки оновленому майданчику водопровідних споруд.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - наголосив він під час засідання уряду.

Фото: ua.depositphotos.com