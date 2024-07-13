В Ирпене ввели графики ограничения водоснабжения: будет понижено давление

В связи с длительными отключениями электричества и чрезмерный полив было принято решение о введении временных графиков ограничения водоснабжения в г. Ирпень Киевской области.

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Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения", - говорится в его сообщении.

В КП "Ирпеньводоканал" отметили, что 13 июля график по городу будет следующий:

с 5:00 до 12:00 – будет работать 2 н/а (вода будет иметь достаточное давление);

с 12:00 до 17:00 – будет работать 1 н/а (с понижением давления воды);

с 17:00 до 23:00 – стабильное водоснабжение.

При этом обновление графиков о возможном ограничении водоснабжения – ежедневно с 9:00 до 10:00.

По словам Маркушина, на балансе "Ирпеньводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, отвечающая за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно. Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60) и главное контролировать их работу – задача практически неподъемная для городских ресурсов.

"Проблема в эти жаркие дни насущна во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень. Проблема комплексная. Ее нельзя решить советами диванных "экспертов", знающих, как правильно прикладывать подорожник на перелом", - отмечает мэр Ирпеня.

Он сообщил, что коммунальные службы города находятся в экстренном режиме всю неделю.

"Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии в несколько скважин одновременно. Но для полного возврата давления нужна работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов – выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии", - сообщает городской голова.

Также он отметил, что городские власти держат связь с ДТЭК, Ассоциацией водоканалов Украины, ведь Ирпень нуждается в устойчивом решении на данный момент и на предстоящий зимний период, который станет для всех колоссальным испытанием.

Напомним, на днях в городе Буча Киевской области завершился проект по восстановлению и модернизации системы водоснабжения. Около 9000 жителей города теперь имеют доступ к качественной питьевой воде благодаря обновленной площадке водопроводных сооружений.

Когда появится шанс избежать отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - подчеркнул он во время заседания правительства.

Фото: ua.depositphotos.com