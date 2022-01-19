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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине начали судить за поддельные Covid-сертификаты: вынесли более сотни судебных приговоров

В Украине начали судить за поддельные Covid-сертификаты: вынесли более сотни судебных приговоров
Суд принял во внимание раскаяние подсудимых.Фото: Depositphotos

После введения ограничений для невакцинированных в Украине заработала масштабная схема изготовления поддельных "ковидных" документов. По этим делам суды уже вынесли более 100 приговоров.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".         

Известно, что по состоянию на конец 2021 года Национальная полиция открыла более 2 тысяч уголовных дел о подделке Covid-сертификатов, справок о вакцинации и ПЦР-тестов. Часть из них передали в суд, а злоумышленникам вынесли приговоры.

Сначала мошенники отделывались только штрафами, но когда проблема поддельных сертификатов стала более масштабной, суды начали назначать более жесткие наказания, в том числе и тюремное заключение.

"В ноябре-декабре трем лицам, пользовавшимся поддельными сертификатами, присудили по одному году лишения свободы. Обвиняемая, печатавшая на принтере справки о результатах лабораторных исследований, получила два года", — рассказали в "Опендатабот".

В то же время суд принял во внимание раскаяние подсудимых, отсутствие у них уголовного прошлого и другие смягчающие обстоятельства. По этим причинам фактическое наказание заменили на условный срок.

Напомним, масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 СБУ ликвидировала в января этого года.

Выяснилось, что для серийной фальсификации международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 злоумышленники создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию, сообщает пресс-центр СБУ.  Ее производственные мощности позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов. 

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан