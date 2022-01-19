В Украине впервые трансплантировали печень однолетнему ребенку

Впервые в Украине годовалому ребенку трансплантировали печень от посмертного донора. Операция прошла неделю назад в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Состояние ребенка стабильное.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Раньше детям такого возраста не проводили трансплантацию органов от посмертного донора.

Пациентом стал Артем из маленького села в Прикарпатье, которому 6 января исполнился год. Он родился с атрезией желчных протоков и выраженной печеночной недостаточностью.

В августе врачи констатировали, что спасти ребенка от смерти может только трансплантация печени.

Последние четыре месяца мальчик жил в больнице с 22-летней мамой Кристиной. 12 января стало известно, что в Виннице в областной клинической психоневрологической больнице появился донор – 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на изъятие органов, тем самым подарив Артему шанс на жизнь.

Печень, которая вне тела живет максимум 12 часов, из Винницы во Львов доставил вертолет Нацполиции.

Для проведения операции на помощь приехала команда врачей из киевской больницы "Феофания", также привлекался Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Врачам сначала пришлось разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артема только ее часть. Сама операция длилась около 12 часов.

"И сейчас, на седьмые сутки после трансплантации, можем наконец-то сказать: печень работает, состояние ребенка стабильное. Хотя успешная операция – это лишь половина пути: впереди не менее сложная его часть, истощённый болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом", — говорят врачи.

Отметим, в Украине 12 июля 2021 года впервые была успешно проведена трансплантация почек двум детям одновременно от посмертного донора, а еще одному взрослому пациенту пересадили сердце от того же донора.