В Украине запускают программу по обеспечению украинцев питьевой водой

Верховная Рада одобрила запуск общегосударственной программы по обеспечению украинцев питьевой водой путем развития и реконструкции в 2022-2026 годах систем централизованного водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах по всей стране. На ее выполнение будет выделено 28,6 млрд грн из бюджетов разных уровней.

Соответствующий законопроект № 5723 во втором чтении поддержали 338 народных депутатов.

Законом утверждается общегосударственная целевая социальная программа "Питьевая вода Украины" на 2022–2026 годы.

Как отмечается, вопрос обеспечения украинцев качественной питьевой водой планируется решить путем строительства, реконструкции или капремонта водозаборных, водопроводных и очистных сооружений, водопроводных сетей и водоотводов, строительства и установки станций доочистки питьевой воды, создания лабораторий по контролю качества питьевой воды и сточных вод.

Согласно приложению к документу, на территории страны в 2022-2026 годах планируется построить или реконструировать 290 водозаборных зданий, 280 водопроводных и очистных сооружений, 79 установок доочистки питьевой воды, 1,1 тысячи трубопроводов водопроводных и водоотводных сетей, а также запустить пять лабораторий качества воды.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет 28,59 млрд грн, из которых за счет средств из государственного бюджета – 16,95 млрд грн, из местного бюджета и других источников – 11,64 млрд грн.

Законопроект предусматривает финансирование социальной программы за счет госбюджета Украины, в частности, государственного фонда регионального развития, государственного фонда развития водного хозяйства и субвенции на выполнение инвестиционных проектов; средств местных бюджетов; средств предприятий водоснабжения и водоотвода; внешних и внутренних заимствований, грантов интернациональных организаций, средств интернациональных программ, благотворительных взносов.

Государственным заказчиком и руководителем программы станет Министерство развития общин и территорий Украины (Минрегион), ее исполнителем – Минрегион, Совет министров Автономной Республики Крым, областные советы, а также Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Отметим, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила объекты водоснабжения. В ходе осуществления проверок требований санитарного законодательства нарушения установлены в 53% случаев, то есть на каждом втором проверенном объекте водоснабжения.