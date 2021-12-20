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В Киеве создали интерактивную карту заведений, где можно бесплатно получить питьевую воду
Цель социально-экологического проекта Free Water Refill — охватить центральную часть столицы, где наибольшее число пешеходов. В результате во время прогулки можно будет легко наполнять питьевой водой чашки или бутылки.
Как заявила в своем Facebook общественная организация ReThink, другая цель инициативы — уменьшить количество одноразовых пластиковых бутылок на свалках.
По задумке разработчиков, пешеходная центральная часть столицы будет покрыта так, чтобы в радиусе 50-100 метров был партнер с соответствующим стикером, который готов предоставить питьевую воду в чашку или бутылку клиента.
В проекте уже участвует несколько десятков заведений Киева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Воспользоваться услугой просто — для этого необходимо зайти на waterkyiv.com и найти ближайшую партнерскую локацию.
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