В Киеве создали интерактивную карту заведений, где можно бесплатно получить питьевую воду

Цель социально-экологического проекта Free Water Refill — охватить центральную часть столицы, где наибольшее число пешеходов. В результате во время прогулки можно будет легко наполнять питьевой водой чашки или бутылки.

Как заявила в своем Facebook общественная организация ReThink, другая цель инициативы — уменьшить количество одноразовых пластиковых бутылок на свалках.

"Если это небольшая бутылка (0,33, 0,5 или 0,75л), то мы ее покупаем, чтобы просто утолить жажду и пойти дальше по делам. Уже спустя считанные минуты эта бутылка становится ненужной и выбрасывается. И так 90% из почти 583 миллиардов бутылок ежегодно", — говорится в сообщении.

По задумке разработчиков, пешеходная центральная часть столицы будет покрыта так, чтобы в радиусе 50-100 метров был партнер с соответствующим стикером, который готов предоставить питьевую воду в чашку или бутылку клиента.

В проекте уже участвует несколько десятков заведений Киева.

Воспользоваться услугой просто — для этого необходимо зайти на waterkyiv.com и найти ближайшую партнерскую локацию.

В последнее время бизнес создает собственные тренды, направленные на развитие экологического сознания и поддержку экомышления у людей. В частности, в Украине превращают переработку отходов в успешное дело.

Об экологии стараются заботиться и на государственном уровне. Так, президент Владимир Зеленский заявил о запуске в Украине проекта "Зеленая страна". Поставлена амбициозная цель — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года необходимо высадить 1 млрд деревьев.