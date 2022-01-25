Верховная Рада повысила лимиты на посылки из-за рубежа до 150 евро

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4278 о повышении лимита на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро. Фактически это решение возвращает лимиты к уровню, который был закреплен в украинском законодательстве до 1 июля 2019 года. Теперь налогом на добавленную стоимость будут облагаться только международные отправления, стоимость которых превышает 150 евро.

За это решение проголосовало 274 народных депутата.

Отметим, что два года назад вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривали налогообложение посылок из-за рубежа, сумма которых превышала 100 евро. Например, если стоимость посылки с Amazon или eBay не превышала 100 евро, то получателю ничего дополнительно платить не нужно было. Но если товар стоил 130 евро, то на 30 евро начислялся ввозной налог (3 евро) и НДС (6 евро). Конечная цена для получателя составляла 139 евро.

Налог нужно было платить в гривневом эквиваленте, а его расчет осуществляется по курсу Национального банка Украины. Так, на 15 ноября один евро стоил 30 грн 53 копейки.

Напомним, споры вокруг лимитов на посылки из-за рубежа идут давно. В 2016 году Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) предложила Министерству финансов законопроект о снижении лимита со 150 до 22 евро. Ужесточение условий импорта крупнейшие поставщики электроники аргументировали тем, что "из-за теневого импорта госбюджет ежегодно недополучал 3,6 млрд грн налогов".

Вместе с тем рядовые украинцы ожидаемо восприняли инициативу отрицательно, подав несколько петиций о повышении лимита до 220 и даже 500 евро. В итоге ассоциация отозвала свой законопроект. В 2017 году к вопросу вернулись, но ограничили уже количество посылок — парламент принял закон, по которому украинцы без налога могли получать только 3 посылки в месяц. Стоимость товаров в каждой из них не должна была превышать 150 евро.

Сразу после подписания закон подвергся критике представителей рынка. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечал, что решение парламента снизит объем импортных "мелких пакетов", создаст проблемы с администрированием "четвертой посылки" и просто увеличит время ожидания, а также тарифы для конечного потребителя. В итоге еще до вступления закона в силу его изменили: народные депутаты убрали ограничение на количество посылок, но снизили лимит со 150 до 100 евро.

В первом чтении возврат лимитов до уровня 150 евро был проголосован Верховной Радой в январе 2021 года. Тогда в комментарии Delo.ua многие эксперты отметили, что ни на количество отправлений, ни на борьбу с "серыми" схемами получения посылок в Украине изменение лимита не повлияло.

При этом украинцы, которые часто заказывали из-за рубежа товары, отмечали, что многие почтовые операторы позволяют обойти лимиты. Например, у некоторых служб доставки есть возможность добавить дополнительного получателя. То есть посылка будет разделена, хоть и отправят ее в один день. Также отправители могут разделить одну посылку на несколько с учетом таможенного лимита. Однако для этого нужно внести дополнительную плату.