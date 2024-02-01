Військовослужбовиці у ЗСУ почали отримувати жіночу військову форму (ФОТО)

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

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Про це повідомили у Міноборони України.

У відомстві зазначили, що у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

"Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин", - написали у Міноборони.

"До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми.

Також участь у події взяли депутатка Верховної Ради Олена Кондратюк, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, інші депутати, зокрема з міжфракційного об’єднання "Рівні можливості", та представники громадських організацій.

В Міноборони повідомили, що наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

Водночас, 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило зразок літнього польового костюма для жінок, які служать у ЗСУ, у серпні 2023 року. Робота над його впровадженням розпочалася ще у 2022 році.

У кінці грудня Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ. А у січні 2024-го – затвердило і другий зразок бронежилету.