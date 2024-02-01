Женщины-военнослужащие в ВСУ начали получать женскую военную форму (ФОТО)

Женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.

"Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, возрасте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: II и III. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ – вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из военных частей", - написали в Минобороны.

"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к Вооруженным Силам на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, присутствующая во время выдачи формы.

Также участие в событии приняли депутат Верховной Рады Елена Кондратюк, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, другие депутаты, в частности из межфракционного объединения "Равные возможности", и представители общественных организаций.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.

В то же время 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило образец летнего полевого костюма для служащих в ВСУ женщин в августе 2023 года. Работа над его внедрением началась еще в 2022 году.

В конце декабря Минобороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ. А в январе 2024 года - утвердило и второй образец бронежилета.