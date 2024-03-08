“Волонтерський ценрт” міста Кам'янське за перший місяць роботи надав допомогу 3 тис. осіб - мер Андрій Білоусов.

Місяць тому в місті Кам’янське Дніпропетровської області запрацював потужний «Волонтерський центр», відкритий силами громадських організацій «Бджола» та «Фонд розвитку Кам’янського».

За перший місяць роботи центр надав допомогу близько 3 тисяч людей. Це – мешканці міста, вимушені переселенці та військові.

На базі Центру плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників, видають медикаменти військовим. Створено банк одягу для видачі нужденним. Діє безкоштовна їдальня, працює кінотеатр для дітей.

За допомогою Центру люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари та інші просвітницькі заходи. Також кожної середи відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу.

Новостворений “Волонтерський центр” тісно взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними благодійними організаціями. Власне, на базі центру є осередки товариства Червоний Хрест, БФ «Карітас» та Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ.

Мер Кам’янського Андрій Білоусов, який є ініціатором створення Центру, значив, що місто надало приміщення для діяльності всіх згаданих громадських організацій та допомагає в роботі.

«Дякую всім волонтерам міста й країни, які в ці скрутні часи підтримують Збройні Сили, соціально незахищені верстви населення та наближають нашу Перемогу!», - сказав Андрій Білоусов.