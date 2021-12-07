Холдинг TECHIIA получил награду от Глобального договора ООН в Украине в рамках конкурса "Партнерство ради устойчивого развития-2021" в категории "Общество". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Холдинг получил награду за проект "Выздоравливай скорее", который реализует в партнерстве с БФ "Ангел жизни", ОО "Фонд прямой помощи" и КНП "Областная клиническая детская больница" в городе Кропивницкий.

В рамках проекта TECHIIA обеспечивает больницы оборудованием и финансирует Центр инклюзии и коррекции "Ева".

"Награда от Глобального договора ООН – это сигнал, что мы на верном пути. Поэтому мы будем продолжать и в 2022 году реализуем еще больше проектов в рамках Целей устойчивого развития ООН", – рассказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

Кроме TECHIIA в конкурсе принимали участие ряд других компаний из Украины и других стран. Награды также получили ОО "Освитория" и Укрсиббанк.

Конкурс "Партнерство ради устойчивого развития" проходит с 2018 года. Его ежегодно проводит сеть Глобального договора ООН в Украине.

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно-ответственного бизнеса, которая призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Что касается холдинга TECHIIA, то он ведет свой бизнес в разных странах мира. Он работает во многих технологических направлениях: киберспорт, IT-продукты, IT-сервис, венчурная студия, производство и дистрибуция киберспортивного мерча и аксессуаров и т.д.

Ранее сообщалось, что холдинг TECHIIA намерен открыть сеть своих ПТУ, где будут бесплатно обучать новым профессиям.