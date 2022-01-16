Закон о языке: с 16 января 2022 года все печатные СМИ переходят на украинский язык

С воскресенья, 16 января 2022 года, в Украине вступают в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в отношении печатных средств массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Согласно законодательному акту, который был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 16 мая 2019 года, с 16 января печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться исключительно на государственном языке.

В то же время, печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издаются на государственном языке.

Закон предусматривает, что все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

По закону, печатные СМИ могут выходить и на других языках, но только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж издания на государственном языке.

Все языковые версии должны издаваться с одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2020 года русские школы в Украине перешли на украинский язык.

А с 16 января 2021 года все поставщики услуг в стране, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.