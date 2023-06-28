Заступник голови Сєвєродонецька отримав від СБУ підозру через зникле під час обстрілів м'ясо

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомило заступнику керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Луганської області про підозру в недбалості через неотримання закуплених містом харчів на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляє Луганська обласна прокуратура, що здійснює процесуальне керівництво у справі, підозрюваному інкримінують частину 2 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

За даними слідства, навесні 2022 року посадовець повинен був проконтролювати реалізацію заходів щодо поповнення резерву харчових продуктів для дітей та інших мешканців, що тимчасово перебувають у сховищах закладів освіти Сєвєродонецька під час артобстрілів російськими окупаційними військами.

З цією метою у квітні 2022 року було укладено низку договорів на закупівлю відповідних продовольчих товарів. Однак встановлено, що деякі з них, а саме заморожені м’ясні продукти, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької МВЦА.

"У свою чергу, підозрюваний всупереч інтересам адміністрації в умовах воєнного стану не вжив належних заходів контролю. Загалом службова недбалість високопосадовця призвела до завдання місцевому бюджету понад 3 мільйона гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

Фото: Луганська обласна прокуратура

Наразі суд відпустив фігуранта під особисте зобов’язання. Втім, зазначена стаття передбачає для нього покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, що з моменту утворення 24 березня 2023 року президентом Володимиром Зеленським Сєвєродонецької міської військової адміністрації МВЦА автоматично припинила існування. Реорганізовану структуру продовжив очолювати Олександр Стрюк.

Повноцінної ж влади в громаді так і не було сформовано: вибори в жовтні 2020 року, що проходили вже за новим адмінустроєм, в прифронтових громадах Луганської та Донецької областей не проводилися, і влада відмовлялася проводити їх і пізніше. Наприкінці червня 2022 року місто після тривалих боїв було захоплене російськими військами і досі перебуває в окупації.