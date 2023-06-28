Замглавы Северодонецка получил от СБУ подозрение из-за пропавшего во время обстрелов мяса

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщило заместителю главы Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Луганской области о подозрении в халатности из-за неполучения закупленного городом продовольствия в начале полномасштабного российского вторжения.

Как сообщает Луганская областная прокуратура, осуществляющая процессуальное руководство по делу, подозреваемому инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

По данным следствия, весной 2022 года должностное лицо должно было проконтролировать реализацию мероприятий по пополнению резерва пищевых продуктов для детей и других жителей, временно находящихся в убежищах учебных заведений Северодонецка во время артобстрелов российскими оккупационными войсками.

С этой целью в апреле 2022 года был заключен ряд договоров на закупку соответствующих продовольственных товаров. Однако установлено, что некоторые из них, а именно замороженные мясные продукты, не получались и фактически не были поставлены в адрес гуманитарного штаба Северодонецкой ГВГА.

"В свою очередь, подозреваемый вопреки интересам администрации в условиях военного положения не принял надлежащих мер контроля. В целом служебная халатность высокопоставленного чиновника привела к нанесению местному бюджету более 3 миллионов гривен ущерба", - говорится в сообщении.

Фото: Луганская областная прокуратура

На данный момент отпустил фигуранта под личное обязательство. Впрочем, указанная статья предусматривает для него наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Отметим, что с момента образования 24 марта 2023 президентом Владимиром Зеленским Северодонецкой городской военной администрации ГВГА автоматически прекратила существование. Реорганизованную структуру продолжил возглавлять Александр Стрюк.

Полноценная же власть в общине так и не была сформирована: проходившие уже по новому админделению выборы в октябре 2020 года в прифронтовых общинах Луганской и Донецкой областей не проводились, и власти отказывались проводить их и позже. В конце же июня 2022 года город после длительных боев был захвачен российскими войсками и до сих пор находится в оккупации.