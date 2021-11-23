Жители Западной Украины помогали россиянам получать паспорта одной из стран ЕС — СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ее контрразведка в результате спецоперации прекратила противоправную деятельность международной группировки дельцов, организовавшей механизм получения иностранного гражданства одной из стран Евросоюза на основании поддельных документов, в том числе для россиян и жителей неподконтрольных территорий Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

В частности, злоумышленники изготавливали фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди. Стоили услуги дельцов 5 тысяч евро.

Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан России, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

В ходе обысков у фигурантов изъяли: около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства; оригиналы и копии иностранных паспортов; поддельные печати и штампы; фиктивные выписки из загса, служившие основанием для оформления иностранного гражданства; черновые записи о механизмах проведения сделок; ноутбуки, планшеты, флэш-носители, мобильные телефоны и жесткие диски.

Продолжается расследование по части 1 статьи 111 (государственная измена), статье 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним также, что в октябре СБУ сообщила о блокировке схемы жителя Хмельницкой области, организовавшего выдачу в областном центре документов с использованием оригинальных бланков стран ЕС, по которым в дальнейшем иностранцы уезжали в Европу.