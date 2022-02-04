Акции подскочили на 14%: Amazon впервые опубликовала отчет о доходах от рекламы и подняла тарифы Prime

Акции компании Amazon резкого подскочили на 14% после закрытия торгов 3 февраля. Ценные бумаги компании подорожали до 343 долларов за штуку.

CNBC сообщает, что если компания удержит цены своих акций от падения, то это будет самый большой однодневный прирост с 2012 года.

Компания Amazon опубликовала очередной отчет, в котором впервые указала данные о рекламной выручке. Выяснилось, что это направление принесло компании 31 миллиард долларов в 2021 году при том, что реклама занимает только 7% в общих дохода Amazon.

Кроме того, продажи компании в четвертом квартале 2021 года выросли на 9,4%, до 137,4 миллиарда долларов. В целом за год выручка Amazon выросла на 22%, до 469,8 миллиарда долларов.

Кроме того, цены на акции подтолкнуло вверх решение Amazon поднять на 17% стоимость подписки на быструю доставку и другие преимущества от компании, сообщает издание Financial Times.

Тариф Prime подорожал с 119 до 139 долларов в год. В компании это объяснили поднятием "заработной платы и ростом цен на обслуживание транспортных средств" в ее логистической сети.

Поднятие тарифа на Prime вступит в силу для клиентов из США в конце этого месяца или в марте для существующих участников. Это третье повышение цен с тех пор, как Amazon представила Prime в 2005 году.

Тем временем у компании Meta совершенно противоположная ситуация на фондовых рынках. Накануне ее ценные бумаги подешевели на 22% после того, как выяснилось, что доходы Meta не оправдали ожидания инвесторов, а компания заявила, что в первом квартале ее ждут многочисленные проблемы, в том числе финансовые.

Тогда инвесторы потеряли почти 200 миллиардов долларов из-за снижения рыночной оценки компании Meta.