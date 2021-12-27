В Китае создали цифрового "прокурора": самостоятельно может обвинить задержанного в преступлении

Китайские ученые создали цифрового «прокурора». Искусственный интеллект может предъявить обвинение с точностью в 97% на основе устного описания дела.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Разработку уже протестировали в народной прокуратуре района Шанхая Пудун, которая является крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой Китая.

Ученые убеждены, что она поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволит им сосредоточиться на более сложных делах.

Есть вероятность, что система заменит в скором времени прокуроров и в процессе принятия решений.

Отмечается, что обучение искусственного интеллекта проводилось на основе более 17 тысяч дел, которые были рассмотрены с 2015-го по 2020 годы.

Все обвинения цифровой «прокурор» выносил, опираясь на определенные характерные черты, которые он анализировал в описании дела. После описания дела искусственный интеллект выдвигает правильные обвинения в 97% случаев.

Сейчас искусственный интеллект может выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в Шанхае преступлениям. К ним относятся мошенничество с кредитными картами, с азартными играми, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воспрепятствование выполнению служебных обязанностей, воровство, мошенничество, а также ссоры и провоцирование неприятностей.

Ученые заявляют, что в дальнейшем цифровой «прокурор» сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.

Критики системы отмечают, что вероятность ошибки при предъявлении обвинения искусственным интеллектом слишком высока и в таком случае неясно, кто именно — прокурор или разработчик алгоритма — должен нести ответственность в каждом конкретном случае. Помимо этого, искусственный интеллект анализирует дело только на основании прецедентов — и не может подстроиться под изменившиеся социальные условия.

Китай — мировой лидер по использованию искусственного интеллекта органами власти. Так, в некоторых китайских городах искусственный интеллект изучает круги общения госслужащих с целью выявления потенциальной коррупции. Во многих тюрьмах программы отслеживают физическое и психическое состояние заключенных, чтобы снизить уровень насилия. Судьи консультируются с искусственным интеллектом при принятии решений об удовлетворении или отклонении апелляций. Помимо этого, в масштабах всей страны системы искусственного интеллекта используются для тотальной слежки за гражданами.

Напомним, в украинской компании Olenka.ai создали голосового бота с элементами искусственного интеллекта, понимающего как украинский и русский языки, так и суржик.