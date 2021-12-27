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В Китае создали цифрового "прокурора": самостоятельно может обвинить задержанного в преступлении
Китайские ученые создали цифрового «прокурора». Искусственный интеллект может предъявить обвинение с точностью в 97% на основе устного описания дела.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Разработку уже протестировали в народной прокуратуре района Шанхая Пудун, которая является крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой Китая.
Ученые убеждены, что она поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволит им сосредоточиться на более сложных делах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Есть вероятность, что система заменит в скором времени прокуроров и в процессе принятия решений.
Отмечается, что обучение искусственного интеллекта проводилось на основе более 17 тысяч дел, которые были рассмотрены с 2015-го по 2020 годы.
Все обвинения цифровой «прокурор» выносил, опираясь на определенные характерные черты, которые он анализировал в описании дела. После описания дела искусственный интеллект выдвигает правильные обвинения в 97% случаев.
Сейчас искусственный интеллект может выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в Шанхае преступлениям. К ним относятся мошенничество с кредитными картами, с азартными играми, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воспрепятствование выполнению служебных обязанностей, воровство, мошенничество, а также ссоры и провоцирование неприятностей.
Ученые заявляют, что в дальнейшем цифровой «прокурор» сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.
Критики системы отмечают, что вероятность ошибки при предъявлении обвинения искусственным интеллектом слишком высока и в таком случае неясно, кто именно — прокурор или разработчик алгоритма — должен нести ответственность в каждом конкретном случае. Помимо этого, искусственный интеллект анализирует дело только на основании прецедентов — и не может подстроиться под изменившиеся социальные условия.
Китай — мировой лидер по использованию искусственного интеллекта органами власти. Так, в некоторых китайских городах искусственный интеллект изучает круги общения госслужащих с целью выявления потенциальной коррупции. Во многих тюрьмах программы отслеживают физическое и психическое состояние заключенных, чтобы снизить уровень насилия. Судьи консультируются с искусственным интеллектом при принятии решений об удовлетворении или отклонении апелляций. Помимо этого, в масштабах всей страны системы искусственного интеллекта используются для тотальной слежки за гражданами.
Напомним, в украинской компании Olenka.ai создали голосового бота с элементами искусственного интеллекта, понимающего как украинский и русский языки, так и суржик.