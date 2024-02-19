Вплив бізнесу на підтримку країни: що для допомоги робить Cosmolot

Українські гемблінг компанії стали не тільки вагомими платниками податків у 2023 році, а й демонструють активну роботу у соціальному напрямку.

За даними КРАІЛ, індустрія азартних ігор поповнила державний бюджет у 2023 році на понад 10,4 млрд грн. Майже чверть цієї суми, а саме 2,4 млрд грн, приходиться на податкові надходження від Cosmolot.

Як ще гральний бізнес допомагає країні?

В компанії Cosmolot зазначають, що відповідальне ставлення до податків - надважливе під час війни. Але зараз бізнес має дивитись ще далі і не обмежувати свою допомогу країні одними податками. Cosmolot допомагає армії з перших днів війни і з кожним роком оберти благодійності компанії зростають.

На благодійність та допомогу армії Cosmolot спрямував вже понад 130 млн грн:

В рамках проєкту Cosmolot Airlines компанія посилила кілька десятків підрозділів ЗСУ 50 новітніми РЕБостійкими БпЛА Punisher.

Профінансувала передачу на фронт 35 гвинтівок та 2 кулемети.

Понад 15 млн грн компанія спрямувала на 3 автомобілі з причепами, понад 250 одиниць техніки (бензопили, комплектуючі, адаптери тощо), 25 дронів-камікадзе, 29 тепловізорів, 3 далекоміри, 26 радіостанцій, 2 плотери, 10 Starlink, 60 тактичних приладів, 12 зарядних станцій).

Частина коштів була також спрямована на допомогу через фонди: 3,5 млн грн фондам "Повернись живим" і United 24 та 1 млн грн фонду Херсонської громади для подолання наслідків Каховської трагедії.

А ще у 2023 Cosmolot залучив нові іноземні інвестиції у гемблінг галузь України. Арнульф Дамерау – британський підприємець та досвідчений інвестор став акціонером компанії та обрав Cosmolot через відкриту проукраїнську позицію Cosmolot та результативну благодійність компанії.

Нещодавно компанія анонсувала продовження проєкту Cosmolot Airlines. Власники компанії виділяють 12,5 млн грн на виготовлення передсерійної моделі першого в Україні дрону БпЛА REX, що відповідає стандартам повного циклу знищення цілі відповідно до концепції сучасної війни.

Крім того, Cosmolot ініціював створення першої недержавної платформи винахідників військової техніки Brave Inventors, що має на меті всебічну підтримку українських винахідників необхідної фронту військової техніки та розвиток military tech галузі України. За рік існування платформа дала потужний поштовх military tech галузі та продовжує досягати поставлених задач. А результати Brave Inventors за 2023 такі:

Залучили понад 150 винаходів.

Отримали більш як 30 запитів від інвесторів.

Залучили 7 партнерів платформи

Залучили 3 приватних бізнеси, які взяли під опіку винахідників.

Презентували українські військові винаходи на найбільшому івенті Близького Сходу UMEX 2024 .

2,7 млн доларів фінансування для винахідників, які виробляють техніку для ЗСУ, залучено через платформу.

“Благодійна активність Cosmolot та чітка проукраїнська позиція компанії стали вирішальними для мене критеріями тоді, коли я обирав компанію для інвестицій. Бо об'єднавши наші сили ми разом зможемо робити ще масштабніші проєкти та головне — ефективно посилювати українських захисників на фронті”, — Арнульф Дамерау, головний інвестор Cosmolot.