AI4Future: Головні ШІ-новини тижня  (14-20 жовтня)

Ще більше потужностей, дата-центрів та необхідність "годувати" інфраструктуру користуючись ядерною енергетикою. Це ключовий тренд цього тижня, який продемонстрував Google, уклавши угоду зі стартапом щодо будівництва малих ядерних реакторів для живлення штучного інтелекту, а також Велика Британія, яка вивчає можливість додавання мережі надвисокої напруги до 800 кіловольт, що вдвічі перевищує поточну потужність задля забезпечення зростальних потреб інноваційних секторів.

На фоні цього прослідковується цікавий тренд із корпоративного адопшну ChatGPT у регуляторній сфері та сектору консалтингу. Так, Європейська Комісія запускає власний інструмент, подібний до ChatGPT, а Bain & Co та OpenAI розширюють партнерство для продажу інструментів штучного інтелекту клієнтам сектору BIG4.

Також цікавий новий тренд – адопшн ШІ до сфери мистецтва: робот-художниця Ai-Da увійшла в історію завдяки портрету Алана Тьюринга, який виставлять на аукціоні Sotheby’s.

Огляд новин з а цей тиждень

Європейська Комісія запускає власний інструмент, подібний до ChatGPT. Новий генератор контенту під назвою GPT@EC може допомогти співробітникам Комісії у розробці політик

Єврокомісія, яка більше відома ШІ-регулюванням, аніж впровадженням ШІ на практиці, запустила проєкт на базі ШІ у для використання у повсякденній діяльності виконавчої влади Європейського Союзу. Пілотний проєкт, запущений IT-відділом Комісії (DG DIGIT), має на меті допомоги співробітникам у розробці політик.

Деякі завдання Комісії, такі як переклад численних пресрелізів і нормативних актів, вже значною мірою базуються на використанні штучного інтелекту. Однак GPT@EC, як назвали новий інструмент, є однією з перших спроб впровадження генеративного ШІ, який нагадує масові продукти, такі як ChatGPT. Він працює шляхом введення людиною інструкції у чаті, після чого ШІ генерує потрібний текст, зображення або відео.

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Маскуюче шкідливе програмне забезпечення: ФБР звертає увагу на нову шахрайську схему з використанням ШІ, яка виманює у жертв тисячі доларів

ФБР випустило попередження про шахрайську схему, що використовує складні ШІ-конфігурації та “маскуюче шкідливе програмне забезпечення”, попереджаючи, що люди втратили тисячі доларів через ці оманливі схеми. Наприклад, жертва натрапляє на фальшиве відео з Ілоном Маском на, здається справжній, трансляції YouTube, що спонукає глядачів взяти участь у розіграші криптовалюти. Жертва зіскановує QR-код, показаний на відео, який веде на сайт з доменом “.org”, що виглядає професійно, після чого надсилає $4000 і лише пізніше розуміє, що це шахрайство.

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Індія запускає 3 центри передового досвіду у сфері штучного інтелекту, зосереджені на ключових секторах

Міністр освіти Індії Шрі Дхармендра Прадхан оголосив про створення трьох Центрів передового досвіду (Centre of Excellence) у сфері штучного інтелекту, зосереджених на охороні здоров’я, сільському господарстві та сталих містах. Згідно з Міністерством освіти Індії, ці центри передового досвіду будуть очолювати провідні навчальні заклади, які співпрацюватимуть з індустріальними партнерами та стартапами. Вони будуть зосереджені на міждисциплінарних дослідженнях, розробці передових застосувань та створенні масштабованих рішень на основі ШІ для розв'язання проблем у цих трьох важливих сферах.

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Акції Nvidia закрилися на рекордному рівні в понеділок (ринкова капіталізація виробника ШІ-чипів перевищила $3,4 трлн), коли Волл-стріт готується до сезону звітності від усіх провідних клієнтів компанії щодо їхніх планів витрат на інфраструктуру ШІ

Акції піднялися на 2,4%, досягнувши ціни $138,07, перевищивши свій попередній максимум у $135,58, зафіксований 18 червня. З початку року акції зросли майже на 180% і піднялися більше ніж у дев’ять разів з початку 2023 року. Nvidia, яка широко розглядається як компанія, що продає “інструменти” для "золотої лихоманки" в галузі ШІ, стала найбільшим бенефіціаром буму генеративного штучного інтелекту, який розпочався з публічного випуску ChatGPT від OpenAI у листопаді 2022 року. Графічні процесори Nvidia (GPU) використовуються для створення та впровадження передових моделей ШІ, які живлять ChatGPT та подібні додатки.

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Google уклав угоду зі стартапом щодо будівництва малих ядерних реакторів для живлення штучного інтелекту. Угода підписана на тлі того, що технологічні гіганти по всьому світу шукають джерела електроенергії для своїх дата-центрів

Згідно з угодою, підписаною у понеділок зі стартапом Kairos Power, каліфорнійський технологічний гігант підтримає будівництво семи малих ядерних реакторів, здатних генерувати 500 мегават потужності. Перший реактор планується ввести в експлуатацію до 2030 року, а інші з’являться в наступні роки. Ця угода допомагає прискорити розвиток нової технології для задоволення енергетичних потреб екологічно чистим і надійним способом, відкриваючи повний потенціал ШІ для кожного.

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Робот-художниця Ai - Da увійде в історію завдяки портрету Алана Тьюринга, який виставлять на аукціоні Sotheby ’ s

Робот Ai-Da увійде в історію як перший гуманоїдний робот-художник, чия робота буде продана на аукціоні великого аукціонного дому. Створена командою під керівництвом Айдена Меллера, Ai-Da є надреалістичним роботом, який виглядає як жінка та використовує штучний інтелект (ШІ) для створення малюнків, картин і скульптур. Картина під назвою "Бог ШІ" має висоту 7,5 футів і була створена за допомогою алгоритмів ШІ, а робот має камери в очах і біонічні руки.

Картина була вперше представлена у травні 2024 року в ООН як частина п’ятипанельного поліптиху. Майбутній аукціон Sotheby’s дослідить взаємозв’язок між мистецтвом і технологіями, представивши різні форми цифрового мистецтва, які відображають різноманітні рухи сучасного цифрового мистецького простору.

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Міжнародний підрозділ Alibaba заявляє, що його новий інструмент для перекладу на базі ШІ перевершує Google і ChatGPT

Про це свідчить оцінка нової моделі Alibaba International під назвою Marco MT, проведена за допомогою системи оцінки перекладів Flores, повідомили в китайській компанії. Нова версія базується виключно на великих мовних моделях, що дозволяє їй використовувати контекстні підказки, такі як культура або терміни, специфічні для певної галузі. Ідея полягає в тому, що ми хочемо, щоб цей інструмент ШІ допомагав торговцям підвищувати прибутковість. Інструмент перекладу Alibaba базується на власній моделі під назвою Qwen. Продукт підтримує 15 мов: арабську, китайську, голландську, англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, корейську, польську, португальську, російську, іспанську, турецьку та українську.

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Bain & Co та OpenAI розширюють партнерство для продажу інструментів штучного інтелекту клієнтам

Минулого року компанії створили глобальний альянс з надання послуг, щоб інформувати клієнтів Bain про технології OpenAI. Bain також інвестує в створення Центру передового досвіду OpenAI, який буде керуватися командою консультантів. У рамках партнерства Bain і OpenAI будуть спільно розробляти рішення для галузей роздрібної торгівлі та медико-біологічних наук, з планами розширити співпрацю на інші галузі з часом. Bain відмовилася повідомити фінансові умови партнерства. Консалтингова компанія долучає близько 50 співробітників до спільної ініціативи, згідно з повідомленням Wall Street Journal.

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Уряд Великої Британії пообіцяв скоротити бюрократичні перешкоди, щоб залучити інвестиції в енергомісткий сектор штучного інтелекту (ШІ) в країні

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на електроенергію з боку дата-центрів, ШІ та криптовалют може зрости більш ніж удвічі протягом наступних трьох років. Згідно з головою National Grid Plc, протягом наступних 10 років попит на електроенергію з боку британських дата-центрів зросте в шість разів, оскільки бум у сфері штучного інтелекту вимагає більшої обчислювальної потужності. Це посилить тиск на електромережу країни, яка має переміщати великі обсяги відновлюваної енергії, зокрема зі шотландських вітрових електростанцій, до дата-центрів навколо Лондона.

У Великій Британії National Grid вивчає можливість додавання мережі надвисокої напруги до 800 кіловольт, що вдвічі перевищує поточну потужність. Нова мережа дозволить здійснювати великі передачі електроенергії по всій країні, з’єднуючи великі енергетичні джерела з центрами споживання. Це означатиме перехід від поточної розгалуженої мережі індивідуальних проєктів підключення, кожен з яких потребує власного схвалення та інфраструктури, до створення основних енергетичних хабів. Ця пропозиція доповнює вже оголошені плани щодо інвестицій у розмірі близько £112 мільярдів ($142 мільярди) у мережу, щоб забезпечити курс країни на досягнення вуглецевої нейтральності.

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