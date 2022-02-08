Apple купила стартап, создающий музыку с помощью искусственного интеллекта

Американская технологическая компания Apple приобрела стартап под названием AI Music, который использует искусственный интеллект для создания музыки. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

AI Music основали в 2016 году в Лондоне. В начале февраля Apple заключила сделку по покупке компании, до этого в ней работало около двух десятков сотрудников. Сколько Apple заплатила за стартап, в настоящее время неизвестно.

Технология AI Music создает саундтреки с использованием бесплатной музыки и искусственного интеллекта.

Как объяснили в Bloomberg, идея состоит в том, чтобы создавать динамические треки, которые могут меняться при разных взаимодействиях с пользователями. Например, песня в видеоигре может меняться в зависимости от настроения. Также может меняться ритм музыки, когда человек, например, занимается спортом.

"Мы хотим дать пользователям возможность выбирать музыку, которую можно легко редактировать в соответствии со своими желаниями", — отметили в Apple.

Хотя эта сделка относительно небольшая, она является одним из немногих приобретений технологического гиганта за последний год. До этого Apple покупала компанию Primephonic.

Этот стартап управлял сервисом потоковой передачи классической музыки, который Apple планирует превратить в приложение, привязанное к Apple Music, в 2022 году.

Ранее Apple разработала технологию для AirPods, которая может определять пользователей по форме ушей.

Создатели предлагают использовать ультразвуковые сигналы, чтобы определять форму наружного слухового прохода.