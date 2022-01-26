DeathTech. Кто и как уже зарабатывает на цифровых следах умерших людей

Индустрия DeathTech помогает подготовиться к смерти, создать завещание и даже спланировать похороны

Интернет и социальные сети дарят нам цифровое бессмертие – у человека, ушедшего в мир иной, остаются аккаунты в соцсетях, фотографии, записи в блогах и электронная почта. Число таких страниц с каждым годом увеличивается и с этим цифровым наследием нужно что-то делать. Именно эта потребность стала главной причиной появления целой индустрии под названием DeathTech, которая со временем стала работать не только с цифровым наследием, но и предлагать множество других услуг. Компании, работающие в этом сегменте, занимаются разными задачами – от выполнения воли усопшего или упорядочивания его цифрового следа до организации похорон, материализации памяти об умерших и даже выбора экологических методов избавления от останков.

Социальные сети мертвых людей

Популярные онлайн-сервисы практически с момента своего создания сталкивались с проблемой аккаунтов умерших людей. С каждым годом такая проблема становилась все более актуальной. К примеру, только за первые 8 лет существования соцсети Facebook на платформе насобиралось более 10 млн страниц умерших людей. Только за 2012 год умерло почти 3 млн пользователей этой соцсети.

Если бы число пользователей этой платформы не увеличивалось, то к 2065 году количество страниц мертвых превысило бы число аккаунтов живых. По другим данным, это может произойти к 2069 году.

По предварительной оценке на данный момент у Facebook насчитывается от 10 до 30 млн мертвых пользователей.

Проблема таких данных состоит не только в том, что все они висят "мертвым" грузом на сайтах социальных сервисов. Бывают случаи, когда такие аккаунты становятся источником кибератак и фишинга, взлома и незаконного использования информации. Особенно сильно участились такие случаи в последнее время и этому способствовала пандемия – отмечается в отчете компании NortonLifeLock. Бывают случаи, что такие аккаунты взламывают и от имени их усопших владельцев рассылают зараженные ссылки либо используют фото этих людей для разных целей, например, для сайтов знакомств .

Перспективы виртуального рынка цифрового наследия

Приведенные выше данные касаются только одной социальной сети Facebook. Если учесть, что на данный момент в мире только социальными сетями пользуется более 4,4 млрд человек и средний пользователь в месяц заходит более чем на 6 таких платформ, а кроме социальных сетей есть еще электронная почта, равно как и другие сервисы (стриминги, e-commerce, подписка на медиа), оценку числа мертвых аккаунтов Facebook можно смело увеличивать в 10 раз и все равно число данных, принадлежащих умершим людям, будет весьма приблизительным.

Еще в 2013 году компания McAfee провела исследование, в котором попыталась оценить стоимость цифровых активов среднего человека. Согласно ее опросу, средний пользователь оценил свои цифровые активы в $35 тыс. Речь идет о фотографиях, личных записях (в том числе медицинских и финансовых), аккаунтах в развлекательных сервисах и других данных.

Потребность управляться со всем этим цифровым следом привела возникновению понятия цифрового наследия и к появлению специальных правил социальных платформ и многих онлайн-сервисов, применяемых к аккаунтам мертвых людей. Еще при жизни владельцы аккаунтов могут выбрать своего цифрового наследника – пользователя, который будет распоряжаться его данными или указать, что должен сделать владелец сервиса с этим данными.

Со временем стали появляться стартапы, помогающие навести порядок с цифровым наследством умершего человека и, одновременно, позволяющие составить завещание, в котором описать не только действия со своим цифровым следом. А некоторые из них позволяют спланировать и оплатить собственные похороны. Сегмент рынка, в котором эти проекты работают, и получил название DeathTech.

Интерес к таким стартапам демонстрировали и инвесторы – с 2018 до 2020 рода, по данным сервиса анализа инвестиций Crunchbase, венчурные инвесторы профинансировали 26 DeathTech-стартапов. Пандемия дала толчок переходу в цифру многих направлений бизнеса либо росту и развитию их диджитал-версий. Именно так случилось с индустрией цифрового наследия. За время пандемии индустрия DeathTech выросла на 194%.

Какие услуги предлагают DeathTech-стартапы

Индустрия цифровой смерти или DeathTech предлагает весьма разнообразный спектр услуг. Их условно можно разделить на несколько категорий.

1. Управление цифровыми активами

Такие услуги предлагает созданный в США стартап GoodTrust . Его разработчики называют проект цифровой юридической платформой. С ее помощью можно создать распоряжения относительно цифровых активов, например, аккаунтов в социальных сетях и указать, что с ними нужно будет сделать после смерти владельца. Эти и другие сведения пользователи указывают при регистрации на платформе. Еще одна интересная возможность – создание видеоролика или электронного письма, которые компания должна будет переслать после смерти своего клиента по указанным адресам. Точно так же сотрудникам проекта можно поручить отменить подписку на платные сервисы. При желании пользователи этого сервиса могут решить, кому из живых наследников будут переданы их цифровые активы. Минимальный тариф на использование GoodTrust - $8 в месяц, но у проекта существует и бесплатный тарифный план, и возможность разово оплатить $499. Несколько дней назад компания преодолела отметку в 100 тыс зарегистрированных пользователей.

Другой стартап FOREVER представляет собой онлайн-хранилище воспоминаний – фото и видео. Пользователям предлагается загрузить туда фото либо видео и быть уверенными, что контент не будет удален через некоторый период неактивности аккаунта. Именно поэтому авторы проекта называют его "перманентным" хранилищем. В дополнение к этому предлагаются другие услуги – создание видео, сувенирной продукции, запись контента на внешние носители (DVD, USB-диски). Цены для этого сервиса стартуют с $13 в месяц, но общая сумма зависит от выбранных услуг, к примеру, за минимальную сумму можно получить только «вечное» хранилище фотографий размером в 10 гигабайт, а за $27 можно получить персонализированный сувенирный календарь.

Авторы стартапа Keylu представляют хранилище информации, которая будет полезна родственникам умерших людей – от завещания до информации об открытых счетах или особенных пожеланиях. Цена такой услуги – от 49 фунтов стерлингов в год. В этот пакет входит выбор доверенных контактов с мультифакторной авторизацией, подарки любимым, хранение важных документов и фотографий, видеороликов и посмертного виш-листа.

2. Создание завещания и планирование смерти

Такие услуги предлагает своим клиентам стартап Farewill — пользователи могут создать онлайн-завещание, в котором указать, какие похороны они хотят, нужна ли кремация. Причем работает все максимально просто – достаточно передать сайту свои данные, ответить на вопросы анкеты, после чего завещание будет составлено. Его можно распечатать, подписать и хранить либо передать своим наследникам. Дополнительная опция – составление плана похорон и их оплата и заказ кремации. Это обойдется родственникам в несколько раз дешевле, чем если бы они обращались к традиционным похоронным агентствам. Минимальная стоимость услуг проекта стартует с 895 фунтов стерлингов. В общей сложности инвестиции в стартап превысили 40 млн фунтов стерлингов. Более того, компания сообщила, что во время пандемии спрос на ее услуги вырос -- на 300% чаще клиенты интересовались услугами кремации и более чем в 12 раз чаще цифровыми завещаниями. Для привлечения внимания к своим услугам Farewill предложил бесплатные услуги сотрудникам британской Национальной службы здравоохранения (NHS) в первые недели пандемии и более 15 тыс работников NHS воспользовались этой возможностью.

Стартап Bare https://bare.com.au/ из Австралии также позволяет спланировать свои похороны и оплатить все заранее. Авторы проекта предлагают на выбор разные идеи по организации похорон, которые бы помогли отразить индивидуальность умершего. Стоимость услуг зависит от региона, в котором живут заказчики.

Еще один сервис похоронного планирования – Everdays , главное предложение которого – собственно планирование похорон с помощью различных пакетов услуг и подсказок, на что именно стоит обратить внимание. Стоимость услуг сервиса стартует с $3,5 тыс, на сайте доступно множество идей того, как организовать "праздник ухода из жизни".

3. Хранение памяти об умершем

Материализация останков – новое веяние DeathTech-направления. Первым стартапом, работающим в этом направлении стал проект Eternerva, создатели которого предлагают превратить пепел умершего близкого человека в украшения, в том числе и бриллиантовые. Стоимость кольца с таким бриллиантом стартует от $2999. Причем создатели стартапа Eternerva создают украшения из праха не только людей, но и домашних животных. Проект, поддерживаемый известным инвестором Марком Кьюбаном, уже привлек более $10 млн летом 2021 года.

Eternerva – не единственный в своей категории, к примеру, стартап Parting Stone превратит останки просто в гладкий камень. Идея стартапа And Vinyly -- создать виниловую пластинку из праха близкого человека.

4. Альтернатива традиционным погребению или кремации

В последнее время все чаще люди обращаются к альтернативным методам избавления от останков усопших. Появилось много стартапов, предлагающих альтернативу этому процессу, кроме кремации и захоронений, которые не лучшим образом влияют на окружающую среду.

Разработчики таких DeathTech-решений предлагают альтернативные способы захоронения. К примеру, стартап Recompose превращает мертвые тела в почву с помощью специальной биохимической процедуры, способствующей естественному органическому распаду тела человека. Востребованность проекта привела к тому, что общий объем инвестиций в Recompose уже превысил $6 млн. Нечто похожее делает стартап Promessa -- ускоряет естественное разложение тела, тоже добиваясь минимума углеродного следа.

Авторы стартапа Aquamation International предлагают "экологически чистую смерть" - избавление от останков с помощью метода кремации огня, при этом выделяется в 10 раз меньше углеводорода, чем при традиционной кремации. А создатели проекта Coeio предлагают захоронение с помощью специального биоразлагаемого погребального костюма, который превращает останки в питательные вещества для грунта. Нечто подобное делает BIOS Urn -- разработчик биоразлагаемых урн, с помощью которых можно использовать прах умерших используется для выращивания деревьев.

Будущее DeathTech

Пока в Украине нет собственных DeathTech-стартапов, что, вероятно, связано с отсутствием потенциальной целевой аудитории для таких проектов. Однако в мире популярность DeathTech будет только расти и их создатели будут находить новые, неисследованные пока ниши. Среди них может быть, к примеру, управление криптовалютными активами. А реализация метавселенной – новой концепции Марка Цукерберга – выведет DeathTech на новый уровень. Вот здесь смогут проявить себя во всей красе стартапы, создающие цифровые копии умерших людей. И тогда истории сериала "Черное зеркало" воплотятся в реальную жизнь.