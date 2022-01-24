Европарламент ужесточил ограничения в таргетированной рекламе — это коснется Google, Amazon и Facebook

Европейский парламент проголосовал за одобрение первоначального проекта законопроекта, направленного на ужесточение ограничений в таргетированной рекламе и запрет использования конфиденциальной информации о целевой аудитории. Об этом сообщает Bloomberg. За законопроект о цифровых услугах проголосовали 530 парламентариев, 78 были против, а 80 отсутствовали.

Этот документ не позволит таким платформам, как Google, Amazon и Facebook, принадлежащему Meta, использовать для таргетированной рекламы конфиденциальную информацию: сексуальную ориентацию, расу и религию пользователей.

Документ также позволяет требовать компенсации, если платформы продолжают продвигать контент, который, как они знают, наносит вред людям.

Однако законодатели проголосовали против положений о полном запрете таргетированной рекламы. Для нее теперь потребуются службы, которые позволят пользователям отказаться от отслеживания и заставят платформы удалять незаконный контент и продукты в интернете, включая разжигание ненависти или контрафактные товары.

Утвержденное предложение также включает два правила, которые парламент согласовал в прошлом месяце: запрет как на таргетированную рекламу для несовершеннолетних, так и на "темные шаблоны" — практика, которую некоторые платформы используют, чтобы обманом заставить пользователей согласиться поделиться своими данными. Любая компания, нарушившая эти правила, может быть оштрафована на сумму до шести процентов от ее глобального дохода.

Однако закону о цифровых услугах еще предстоит преодолеть немало препятствий — переговоры с Европейским советом начнутся 31 января 2022 года.

Snapchat, Facebook, Twitter и YouTube уже потеряли почти потеряли около $10 млрд после того, как Apple в новой iOS изменила политику прозрачности отслеживания приложений. Изменения вступили в силу в апреле, и теперь приложения не могут отслеживать посещения и действия пользователей, если те откажутся. Предполагалось, что это стимулирует платформы проявлять креатив в рекламе, но в результате соцсетям приходится создавать инфраструктуру с нуля.

Но даже при запрете на выполнение таких действий социальная сеть Facebook и мобильное приложение по обмену сообщениями Snapchat отслеживают активность пользователей iOS. Причина заключается в двояком трактовании правил безопасности Apple.

Фото: Depositphotos