Действия всех iOS-пользователей продолжают отслеживать, — СМИ

Социальная сеть Facebook и мобильное приложение по обмену сообщениями Snapchat отслеживают активность пользователей iOS. Издание Financial Times сообщает, что это происходит даже при запрете на выполнение таких действий.

В iOS 14 Apple запустила функцию приватности пользователей. Цель этого — запретить приложениям сбор персональных данных для рекламных целей. Но журналисты заметили, что, несмотря на запрет, Facebook и Snapchat продолжают отслеживание.

Выяснилось, что причина в двояком трактовании правил безопасности Apple. Компания запретила собирать данные и идентифицировать их с уникальным номером устройства и пользователем. Однако приложения все еще собирают информацию поведения групп юзеров, затем ее используют для персонализированной рекламы.

Отсутствие официального запрета на сбор данных о группах пользователей для рекламных целей позволяет компаниям получать IP-адреса, геолокацию, язык устройства и информацию о диагонали экрана.

В результате компании меняют методы сбора данных, но это позволяет им сохранить рекламный бизнес.

Напомним, социальные сети потеряли $9,85 млрд из-за новой политики конфиденциальности Apple. В iOS 14 изменена политика прозрачности отслеживания приложений. Изменения вступили в силу в апреле 2021 года, и теперь нельзя отслеживать посещения и действия пользователей, если те установят запрет на это.

Больше всех от нововведений в финансовом смысле пострадал Facebook. С другой стороны, Snapchat показал худшие результаты в процентном отношении: его реклама привязана только к смартфонам, ведь у приложения нет десктоп-версии.

Тем не менее в ноябре 2021 года Meta, материнская компания Facebook, имеет четвертую стоимость в мире, дороже нее сейчас только Microsoft, Apple и Alphabet.