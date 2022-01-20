Гранты на климатические инновации: предприниматели могут получить до 50 тысяч евро

До 28 февраля предприниматели могут подать заявку на грант "Климатические инновационные ваучеры" для украинского МСБ. В рамках программы можно получить до 50 тысяч евро на разработку или внедрение в бизнес процессов экологических технологий, которые уменьшают выбросы парниковых газов и повышают эффективность потребления энергии.

Об этом сообщает пресс-служба проекта "Климатические инновационные ваучеры".

Победители могут направить деньги на оплату различных услуг. Организаторы проекта считают, что такие гранты помогут усовершенствовать или финализировать инновацию и вывести низкоуглеродные продукты и проекты на рынок.

В частности, ваучер может покрыть стоимость услуг по дизайну прототипов климатических технологий, сертификаций, тестирования и патентования, разработки IT компонентов, маркетинговых услуг и т.д.

"Принять участие в грантовом конкурсе могут компании малого и среднего бизнеса, которые внедряют или разрабатывают дружественные к окружающей среде технологии, зарегистрированные как юридическое лицо (частная компания) на территории Украины, осуществляющие свою деятельность не менее 1 года до подачи заявки и готовые к софинансированию в размере не менее 25 % от суммы гранта", — объяснили в пресс-службе проекта.

Проект будут оценивать по нескольким критериям:

уровень инновационности проекта;

влияние на сокращение выбросов парниковых газов;

способность к масштабированию и использованию в других секторах;

рыночный потенциал продукта или проекта.

Предприниматели получают деньги на создание климатических инноваций в рамках этого проекта уже не первый год. В 2021-м 6 украинских компаний получили ваучеры на общую сумму почти 240 000 евро и уже внедряют зеленые инновации в своем бизнесе.

Напомним, Кабмин поддержал отмену налогообложения иностранных грантов для проведения научных исследований и разработок.

Изменения обеспечат законодательную основу для упрощения выплат, налогообложения товаров и услуг в рамках проектов, осуществляемых за счет международного грантового финансирования.

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