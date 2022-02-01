Meta Цукерберга продала криптовалютный проект Diem

Компания Meta (ранее Facebook) продала свой проект по созданию собственной криптовалюты Diem банку Silvergate.

Silvergate заплатил за Diem 132 миллиона долларов акциями и 50 миллионов долларов наличными. Банк планирует использовать проект для развития своей инфраструктуры стейблкоина.

Diem Association в официальном заявлении сообщила, что "начнет процесс ликвидации, как группы, так и ее дочерних компаний в течение следующих нескольких недель".

В свою очередь Silvergate подтвердила эту информацию в пресс-релизе, сообщив, что купил Diem для разработки, развертывания и эксплуатации, а также для запуска платежной сети на основе блокчейна для денежных переводов и других приложений.

Что пошло не так с криптовалютой Meta

В 2019 году тогда еще компания Facebook презентовала свой криптопроект. Diem (изначально называлась Libra) планировали запустить в 2020 году. Она могла стать основной валютой для Facebook.

Сначала компания столкнулась с сопротивлением запуску Libra со стороны финансовых регуляторов. Это привело к тому, что такие ключевые партнеры, как PayPal, Visa, Mastercard начали отказываться сотрудничать с Facebook в плане запуска Libra .

Как раз после этого Libra переименовали в Diem, а доля Facebook в криптопроекте сократилась до 75%.

Позже Diem Association заключила соглашение о выпуске Diem с Silvergate Bank, который должен был стать эмитентом стейблкоина, теперь уже привязанного к доллару. Однако банк не получил одобрение Федеральной резервной системы США.

Это стало финальным ударом по криптовалютным планам Meta, в конце концов криптовалютный проект Diem остановили.