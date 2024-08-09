TikTok стає кіногідом: нова функція Spotlight від Warner Bros

TikTok у партнерстві з Warner Bros запускає нову функцію, яка дозволить користувачам знаходити фільми та телевізійні шоу безпосередньо через соцмережу. Про це повідомляє TechCrunch.

Функція під назвою Spotlight з’являється у відео, що стосуються фільмів чи серіалів, і веде користувачів на спеціальну сторінку. На цій сторінці можна знайти інформацію про акторський склад, прочитати короткий опис, а також перейти за посиланнями для перегляду на стримінгових платформах або купити квитки на покази в кінотеатрах.

Щоб відео отримало позначку Spotlight, воно повинно мати певну кількість переглядів і підписників. Творці контенту, які беруть участь у цій кампанії, можуть отримувати різноманітні заохочення, включаючи ексклюзивні рамки для профілю, фільтри, мерч, квитки в кіно та навіть доступ до подій червоної доріжки.

Зазначається, що Warner Bros вже активно використовує нову функцію Spotlight для просування другого сезону серіалу "Будинок Дракона". Творці контенту, які публікують відео про серіал, можуть отримати обмежені рамки для профілю, які представляють одну з двох команд у серіалі: Team Green або Team Black.

Щоб отримати таку рамку, користувачі повинні опублікувати 60-секундне відео з хештегом #HOTD, яке відповідає правилам TikTok.

Нагадаємо, що TikTok запускає продаж товарів, які стали популярними у відео платформи. Відтак користувачам доступний розділ Trendy Beat, де можна придбати товари, що з'являлися в популярних відео. Продажем і доставкою займається дочірня компанія ByteDance.

Також платформа планує почати позначати зображення та відео, які були згенеровані за допомогою штучного інтелекту, використовуючи цифровий водяний знак, відомий як Content Credentials.

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