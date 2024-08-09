TikTok становится киногидом: новая функция Spotlight от Warner Bros

TikTok в партнерстве с Warner Bros запускает новую функцию, позволяющую пользователям находить фильмы и телевизионные шоу непосредственно через соцсеть. Об этом сообщает TechCrunch.

Функция под названием Spotlight появляется в видео, относящихся к фильмам или сериалам, и ведет пользователей на специальную страницу. На этой странице можно найти информацию об актерском составе, прочитать краткое описание, а также перейти по ссылкам для просмотра на стриминговых платформах или купить билеты на показы в кинотеатрах.

Чтобы видео получило метку Spotlight, оно должно иметь определенное количество просмотров и подписчиков. Создатели контента, участвующие в этой кампании, могут получать разнообразные поощрения, включая эксклюзивные рамки для профиля, фильтры, мерчи, билеты в кино и даже доступ к событиям красной дорожки.

Warner Bros уже активно использует новую функцию Spotlight для продвижения второго сезона сериала "Дом Дракона". Создатели контента, публикующие видео о сериале, могут получить ограниченные рамки для профиля, представляющие одну из двух команд в сериале: Team Green или Team Black.

Чтобы получить такую рамку, пользователи должны опубликовать 60-секундное видео с хештегом #HOTD, соответствующим правилам TikTok.

Напомним, что TikTok запускает продажу товаров, ставших популярными в видео платформе. Следовательно пользователям доступен раздел Trendy Beat, где можно приобрести товары, появлявшиеся в популярных видео. Продажей и доставкой занимается дочерняя компания ByteDance.

Также платформа планирует начать обозначать изображения и видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, используя цифровой водяной знак, известный как Content Credentials.

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