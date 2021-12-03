В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях в Telegram за последние 24 часа

На этой диаграмме показаны сообщения о проблемах, отправленные за последние 24 часа, в сравнении с типичным объемом отчетов по времени суток. О некоторых проблемах обычно сообщают в течение всего дня. Downdetector сообщает об инциденте, только когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.

Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера начали поступать около 13:00. Больше всего пользователей сообщили о трудностях в работе приложения — 50%.

Еще 35% пожаловались на нестабильно подключение сервера. Кроме того, 15% рассказали о сбоях в получении сообщений.

С проблемами столкнулись жители Украины, Беларуси, России, а также Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран.

Напомним, российский миллиардера и основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции.

В ноябре в мессенджере Telegram появилась платная функция, которая позволит отключать официальные рекламные объявления.

Тем временем Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить, какие сейчас самые популярные мобильные мессенджеры. Оказалось, что самым распространенным мессенджером в Украине остается Viber. Им пользуется 73,6% респондентов.

Второе место в рейтинге популярности занимает мессенджер Facebook, который используют 42,7% опрошенных.

А вот Telegram Дурова для коммуникации используют 31,6% опрошенных украинцев. За ним на четвертом и пятом месте идут Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%) соответственно.

При этом 18,7% опрошенных украинцев вовсе не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.