Объем экспорта IT-услуг из Украины за год составил $6,8 млрд. В IT Ukraine презентовали глобальное исследование IT-рынка Украины

В 2021 году 87% украинских IT-компаний пересмотрели зарплаты своих специалистов. При этом согласно прогнозам экспорт компьютерных услуг из Украины в 2021 году составил $6,8 млрд.

Об этом в четверг, 20 января, заявил исполнительный директор IT Ukraine Константин Васюк, представляя всеукраинское исследование Ukraine IT Report, проведенное IT Ukraine Association.

Он отметил, что их ассоциация обработала данные 100 компаний, а также данные из государственных реестров и открытых баз данных. В итоге на конец 2021 года в стране насчитывалось 285 тысяч IT-специалистов. При этом четверть всех специалистов в отрасли — женщины. Однако среди менеджмента женщин 32%. Если говорить о возрастном разделении, то 80% приходится на категорию от 18 до 32 лет.

Рассказывая об IT-образовании в стране, Васюк отметил: неформальное образование сегодня готовит до 12 тысяч специалистов в год. В ближайшие годы эта цифра увеличится до 20-25 тысяч в год. В то же время уровень трудоустройства "свитчеров" (людей, которые сменили профессию и ушли в IT) на украинском рынке — 82%.

Что же касается экспорта компьютерных услуг, то, согласно прогнозу на 2021 год, сумма составит $6,8 млрд. Для сравнения: в 2020 году это было $5 млрд, а в 2019 — $4,1 млрд. Важно отметить, что 37% всех услуг, которые экспортирует Украина, — продукты IT-индустрии. В IT Ukraine предполагают, что через четыре года эта цифра достигнет $12 млрд.

Наконец, что касается налоговых поступлений, то в 2021 году, согласно прогнозу, они составят 23,5 млрд грн. Для сравнения, в 2020-м эта сумма составляла 17,2 млрд грн, а в 2019 году — 14,6 млрд грн.

Напомним, в прошлом году представители IT-индустрии заявляли о катастрофическом дефиците кадров — один специалист получал десятки и сотни предложений из других компаний, которые остро нуждаются в людях.

Аналитики портала для анонимного поиска программистов Djinni указывали, что на протяжении трех месяцев спрос на айти-специалистов в Украине ощутимо превышал предложение — почти на треть. По информации сайта, в стране искало работу чуть больше 20 тысяч кандидатов, в то время как актуальных вакансий около 26 тысяч.

Украинская площадка DOU демонстрировала немного другие данные, которые, впрочем, все равно отражают тренд. По информации сайта, еще в 2018-2019 годах при общем количестве в 4000-5000 вакансий в месяц на одно предложение приходилось в среднем 6-8 откликов. В апреле прошлого года количество предложений работы резко упало до 3000, а откликов на одну вакансию стало почти в два раза больше — 14-15.

Однако с того момента и до сегодня число вакансий непрерывно растет, а количество реакций стремительно снижается. В мае компании искали на сайте уже 9357 разработчиков, а вот откликов стало всего 3,57.