Украинская IT-компания SoftServe выходит на рынок Латинской Америки

Крупнейшая ІТ-компания с украинскими корнями SoftServe открывает центры разработки в Мексике, Колумбии и Чили. Первый офис уже заработал в Гвадалахаре, столице мексиканского штата Халиско, затем такие центры откроют в крупнейших колумбийских городах – Боготе и Медельине, а также в чилийской столице Сантьяго.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Выход на новый рынок — значительный шаг для компании. Нам важно не просто расширить географию и стать ближе к нашим партнерам в Северной Америке, но также перенести на другой континент наш опыт и ценности. А это и активное участие в развитии локальной ІТ-индустрии, построение ІТ-сообществ через поддержку образования, развитие работников, внедрение лучших инициатив социальной ответственности, экологических практик и благотворительных проектов", — отметил соучредитель и председатель совета директоров SoftServe Ярослав Любинец.

Отмечается, что на рынке Мексики, Колумбии и Чили работают 500 тысяч ІТ-специалистов. Регион имеет также и географические преимущества, в частности близость к США. Следовательно, Латинская Америка привлекательна для большинства глобальных игроков технологического рынка. Более 50 университетов в этих странах готовят ежегодно 350 тысяч выпускников технических специальностей.

В планах SoftServe нанять 3 тысячи работников в Латинской Америке до конца 2025 года, по состоянию на сегодняшний день в компании открыто уже полсотни вакансий в регионе.

Также в этом году SoftServe планирует начать сотрудничество с рядом технических университетов в Гвадалахаре, Боготе, Медельине и Сантьяго.

В целом, SoftServe на сегодняшний день насчитывает более 12 тысяч работников и 41 офис в 12 странах. Наиболее многочисленные разрабатывающие центры компании расположены в Украине, однако стремительно развивается также присутствие SoftServe в Польше и Болгарии.

Напомним, SoftServe – крупнейшая глобальная ІТ-компания с украинскими корнями, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в число крупнейших сервисных ІТ-компаний Украины.

Как сообщалось ранее, компания SoftServe приватизирует бывшую львовскую колонию за 407 млн гривен.