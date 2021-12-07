В WhatsApp появился новый вариант исчезающих сообщений

В мессенджер WhatsApp добавили новый вариант исчезающих сообщений. Функция позволяет настроить, через какое время будут исчезать сообщения.

Об этом 7 декабря сообщил Марк Цукерберг, основатель компании Facebook, которая владеет WhatsApp.

"Сегодня мы открываем новый вариант исчезающих сообщений в WhatsApp, и вы сможете заставить все новые чаты исчезнуть по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

На сайте WhatsApp объяснили, как именно будет работать новая функция. В частности, если эта функция включена, то новые сообщения беседы будут исчезать через выбранное время (24 часа, 7 дней или 90 дней).

"Включение или отключение временных сообщений влияет на новое сообщение. Однако сообщения, отправленные или полученные до того, как кто-либо из пользователей включил эту функцию, не будут исчезать", — рассказали в WhatsApp.

Чтобы включить функцию "временные сообщения", нужно:

1. Открыть беседу в WhatsApp.

2. Выбрать контакт.

3. Выбрать "Временные сообщения".

4. Выбрать 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Напоминаем, WhatsApp пришлось сделать свою политику конфиденциальности более детально прописанной. Из-за прежней политики конфиденциальности ирландский регулирующий орган по защите данных выписал компании штраф на 225 млн евро.

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