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В WhatsApp появился новый вариант исчезающих сообщений
В мессенджер WhatsApp добавили новый вариант исчезающих сообщений. Функция позволяет настроить, через какое время будут исчезать сообщения.
Об этом 7 декабря сообщил Марк Цукерберг, основатель компании Facebook, которая владеет WhatsApp.
На сайте WhatsApp объяснили, как именно будет работать новая функция. В частности, если эта функция включена, то новые сообщения беседы будут исчезать через выбранное время (24 часа, 7 дней или 90 дней).
"Включение или отключение временных сообщений влияет на новое сообщение. Однако сообщения, отправленные или полученные до того, как кто-либо из пользователей включил эту функцию, не будут исчезать", — рассказали в WhatsApp.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы включить функцию "временные сообщения", нужно:
1. Открыть беседу в WhatsApp.
2. Выбрать контакт.
3. Выбрать "Временные сообщения".
4. Выбрать 24 часа, 7 дней или 90 дней.
Напоминаем, WhatsApp пришлось сделать свою политику конфиденциальности более детально прописанной. Из-за прежней политики конфиденциальности ирландский регулирующий орган по защите данных выписал компании штраф на 225 млн евро.
Фото: Depositphotos