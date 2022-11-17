Волонтери зможуть безплатно навчатись в українському освітньому IT-центрі

Команда освітнього центру DAN. IT Education оголосила про запуск грантової програми, в рамках якої надається 100 стипендій на здобування затребуваних в Україні й світі IT-спеціальностей з програмування, вебдизайну, дата аналітики, маркетингу, тестування та ІТ-рекрутменту

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Про це повідомила пресслужба DAN. IT Education.

Там підкреслюють, що волонтери є найбільш соціально-активною частиною населення, саме вони – основа майбутнього України.

"Через війну та постійну задіяність у допомозі армії та країні життя більшості з них повністю змінилось, велика кількість волонтерів втратила роботу або власний бізнес. Тому в волонтерській спільноті гостро постала проблема пошуку та вибору нової професії для самореалізації в майбутньому мирному житті. Отримання гідної роботи або відкриття власного бізнесу потребує нових знань в перспективних галузях, однією з таких є безумовно ринок IT", - йдеться у повідомленні.

Розуміючи цю проблему та будучи вдячним всьому волонтерському руху України команда освітнього центру DAN. IT Education, що є учасником проєкту IT Generation Міністерства цифрової трансформації, оголосила про запуск грантової програми, в рамках якої надається 100 стипендій на здобування затребуваних в Україні й світі IT-спеціальностей з програмування, вебдизайну, дата аналітики, маркетингу, тестування та ІТ-рекрутменту.

Зазначається, що навчання буде проходити за 6 напрямками терміном від 3 до 8 місяців. Студентами можуть стати волонтери від 18 років.

“Всебічна підтримка волонтерства, їх активу – важлива задача бізнесу під час війни. Наша компанія вдячна кожному волонтеру та прагне допомогти охочим отримати нові знання та нову перспективну спеціальність в IT. Ми переконані в успішності таких студентів. Навчання у нас побудовано на унікальній технології, яка відмінно зарекомендувала себе у багатьох країнах, в тому числі в Україні, Ізраїлі, Сполучених Штатах. Запрошуємо волонтерів в наш освітній центр” – каже Ксенія Столбова, CEO освітнього центру DAN. IT.

Подати заявку на безплатне навчання можна на сайті освітнього центру.

Серед претендентів буде проведений конкурс, за результатами якого буде відібрано 100 студентів. За умовами грантової програми кандидат повинен направити мотиваційний лист на тему “Чому саме я повинен отримати грант”. На другому етапі проводитиметься тестування здібностей, а на третьому – персональне інтервʼю. За результатами кожного етапу відберуть найкращих, а серед фіналістів будуть обрані переможці.

Збір анкет пройде до 30 листопада включно, а початок курсів запланований на грудень 2022-січень 2023 року.

Нагадаємо, проєкт IT Generation, завдяки якому українці зможуть безоплатно здобути професію у сфері IT, викликав чималий ажіотаж серед населення, адже за відведений для подачі заявок на навчання час їх було подано близько 100 тисяч.