В Мінцифри розповіли про ажіотаж довкола проєкту з безкоштовного IT-навчання: подано 100 тисяч заявок

Проєкт IT Generation, завдяки якому українці зможуть безоплатно здобути професію у сфері IT, викликав чималий ажіотаж серед населення, адже за відведений для подачі заявок на навчання час їх було подано близько 100 тисяч. Про це розповів в інтерв'ю "Укрінформу" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"На першому етапі ми відбирали школи для участі у проєкті, а з 8 по 21 серпня триває набір студентів. Зараз в програмі беруть участь 22 школи, які незабаром почнуть навчати українців. Всього надійшло 117 заявок від навчальних закладів, набір яких відбувався у липні... Станом на сьогодні школи вже отримали майже 100 тисяч заявок на отримання нової професії. Тобто, можу говорити, що є великий ажіотаж і попит на цей напрямок", - зазначив він.

За його словами, Мінцифри не має питань щодо того, наскільки буде якісним процес навчання, який розпочнеться вже восени, адже критеріями відбору шкіл передбачено, що вони мають працювати щонайменше півтора року, мати хорошу репутацію та, власне, програми, які передбачає проєкт.

Федоров додав, що термін навчання в середньому буде складати близько двох-шести місяців, і в основному це будуть онлайн-курси, які побудовані за сучасними принципами та практиками edtech.

"Студенти зможуть подивитись "живу" трансляцію або запис уроку в зручний для себе час. Будуть куратори, які спілкуватимуться з учасниками та даватимуть домашні завдання. Тобто, немає прив’язки до конкретного місця та часу, що дуже зручно. Очне навчання також можливе. Наприклад, школи зможуть зібрати студентів та провести практичне заняття для закріплення отриманих знань", - розповів він.

У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Самі ж школи проведуть співбесіду та базове тестування, яке допоможе зрозуміти, наскільки в учасника є бажання та можливості для навчання.

"В кожного закладу своя програма, тому алгоритм, за якими обиратимуть студентів, різнитиметься. Необов’язковим, але важливим критерієм відбору є знання англійської мови. Для людей, що добре нею володіють, є більший шанс потрапити на технічні спеціальності, адже ринок орієнтований на експорт IT-послуг", - вказав міністр.

Водночас, за його словами, якщо студент дуже хоче навчатися і під час співбесіди та проходження тесту він це продемонструє, то в нього є усі шанси також потрапити в проєкт.

"В разі чого можна підтягнути англійську і спробувати себе наступного разу – під час другого або третього етапу. Ми будемо масштабувати проєкт максимально, тому навчатись зможуть усі", - зазначив керівник Мінцифри.

Він також анонсував запуск "комплексного проєкту, який стосується і англійської мови, трохи пізніше", який також буде безкоштовним для користувачів.

При цьому Федоров вказав, що студентів, які не з’являться на навчання чи не виконуватимуть завдання, змоуть відраховувати. Тим же, хто пройде навчання за програмою IT Generation, будуть видавати сертифікати про успішне закінчення, а головне - вони зможуть вже претендувати на роботу.

"Зараз спостерігається цікава тенденція – багато ІТ-компаній вже звертаються до нас та Львівського ІТ-кластера з проханням підписати додатковий меморандум, в рамках якого вони готові брати на роботу випускників цієї програми. Тобто, у ринку вже з’являється інтерес до програми IT Generation. Вони бачать, як побудований дизайн реалізації проєкту. Не держава навчає та приймає рішення, а роблять це приватні навчальні заклади, які добре розуміють, як функціонує ринок", - сказав він.

За словами міністра, зараз серед технічних програм доступні FrontEnd, QA, JavaScript, Java, Python, Blockchain, серед нетехнічних – Project/Product Management, UI/UX Design, Business Analysis, HR/Recruiting, Digital Marketing.

"Зауважу, що ми з самого початку були за те, щоб додати в проєкт нетехнічні напрямки, адже в них є великий потенціал. Їх можна опанувати без попередньої підготовки і легко увійти в IT-сферу. При цьому заробітні плати там не менші, ніж на технічних спеціальностях. Поки зупинимось на цих курсах, а далі будемо спостерігати за тенденціями ринку", - зазначив Федоров.

За оцінкою голови відомства, в Україні зараз спостерігається дефіцит в понад 30-40 тисяч осіб в ІТ-спеціальностях, тому, на його думку, проєкт повинен діяти далі на постій основі. Наразі ж через IT Generation пройде біля 1 тисячі українців, а витрати на таке навчання становитимуть біля 1 тисячі доларів на особу.

"Спочатку ми плануємо навчити одну тисячу українців, далі – дві тисячі. Після цього ми зробимо усе можливе, щоб надати можливість здобути освіту відразу для 5-10 тисяч людей. Плануємо, що в кінцевому результаті в проєкті будуть задіяні взагалі усі школи, що надають IT-освіту в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів наприкінці червня схвалив програму виділення українцям грантів на проходження IT-курсів: загальний її бюджет набагато більший і складає 1,8 мільярда гривень, тобто загалом держава надасть можливість розпочати кар'єру в ІТ принаймні для 60 тисяч українців. Крім цього, запроваджується програма грантів для ІТ-стартапів у розмірі 750 тисяч до 3,5 мільйона гривень.