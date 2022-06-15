СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів

Одна із ІТ-компаній Києва розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій у східних областях України. Служба безпеки викрила та заблокувала зловмисників, повідомляє пресслужба СБУ.

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Айтішники постачали ворогові програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Відповідно, призначена росіянами так звана "влада" відправляла всі отримані від населення гроші на фінансування терористичних організацій та агресора в окупованій частині Донецької та Луганської областей.

За допомогою київської ІТ-компанії "бюджет" бойовиків поповнився щонайменше на 10 млн грн (в еквіваленті).

Серед основних замовників послуг були захоплені окупантами підприємства та установи газо- та водопостачання.

"Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях", - резюмували в СБУ.

Раніше СБУ викрила шахраїв, які дзвонили рідним та близьким українських військових та за пропонували їм допомогу у нібито звільненні військових із полону.

Тоді організатором цієї схеми виявився чоловік, який перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі та нещодавно вийшов із в'язниці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com