- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ заблокировала киевскую IТ-компанию, работавшую на оккупантов
Одна из ИТ-компаний Киева разрабатывала программное обеспечение для оккупационных администраций в восточных областях Украины. Служба безопасности разоблачила и заблокировала злоумышленников, сообщает пресс-служба СБУ.
Айтишники снабжали врага программное обеспечение для сбора коммунальных платежей. Соответственно, назначенные россиянами так называемые "власти" отправляли все полученные от населения деньги на финансирование террористических организаций и агрессора в оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
При помощи киевской IТ-компании "бюджет" боевиков пополнился минимум на 10 млн грн (в эквиваленте).
Среди основных заказчиков услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях", — резюмировали в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила мошенников, которые звонили родным и близким украинских военных и за предлагали им помощь в якобы освобождении военных из плена.
Тогда Организатором данной схемы оказался мужчина, который находится во временно оккупированном Мариуполе и недавно вышел из тюрьмы.
Источник фото: ua.depositphotos.com