В Минцифры рассказали об ажиотаже вокруг проекта по бесплатному IT-обучению: подано 100 тысяч заявок

Проект IT Generation, благодаря которому украинцы смогут бесплатно получить профессию в сфере IT, вызвал немалый ажиотаж среди населения, поскольку за отведенное для подачи заявок на обучение время их было подано около 100 тысяч. Об этом рассказал в интервью "Укринформу" министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"На первом этапе мы отбирали школы для участия в проекте, а с 8 по 21 августа продолжается набор студентов. Сейчас в программе принимают участие 22 школы, которые в скором времени начнут учить украинцев. Всего поступило 117 заявок от учебных заведений, набор которых проходил в июле... По состоянию на сегодняшний день школы уже получили почти 100 тысяч заявок на получение новой профессии. То есть, могу говорить, что есть большой ажиотаж и спрос на это направление", - отметил он.

По его словам, у Минцифры нет вопросов к тому, насколько будет качественным процесс обучения, который начнется уже осенью, ведь критериями отбора школ предусмотрено, что они должны работать не менее полутора лет, иметь хорошую репутацию и, собственно, программы, которые предусматривает проект.

Федоров добавил, что срок обучения в среднем будет составлять около двух-шести месяцев, и в основном это будут онлайн-курсы, построенные по современным принципам и практикам edtech.

"Студенты смогут посмотреть "живую" трансляцию или запись урока в удобное для себя время. Будут кураторы, которые будут общаться с участниками и будут давать домашние задания. То есть, нет привязки к конкретному месту и времени, что очень удобно. Очное обучение также возможно. К примеру, школы смогут собрать студентов и провести практическое занятие для закрепления полученных знаний", - рассказал он.

В проекте смогут принять участие граждане Украины от 21 до 60 лет, которые не получают формальное образование и не имеют квалификации и опыта работы в ИТ. Сами школы проведут собеседование и базовое тестирование, которое поможет понять, насколько у участника есть желание и возможности для обучения.

"У каждого заведения своя программа, поэтому алгоритм, по которому будут выбирать студентов, будет различаться. Необязательным, но важным критерием отбора является знание английского языка. Для людей, хорошо им владеющих, есть больший шанс попасть на технические специальности, ведь рынок ориентирован на экспорт IT-услуг", - указал министр.

В то же время, по его словам, если студент очень хочет учиться и во время собеседования и прохождения теста он это продемонстрирует, то у него есть все шансы попасть в проект.

"В случае чего можно подтянуть английский и попробовать себя в следующий раз – во время второго или третьего этапа. Мы будем масштабировать проект максимально, поэтому учиться смогут все", - отметил руководитель Минцифры.

Он также анонсировал запуск "комплексного проекта, касающегося и английского языка, чуть позже", который также будет бесплатным для пользователей.

При этом Федоров указал, что студентов, которые не появятся на обучение или не будут выполнять задачи, смогут отчислять. Тем же, кто пройдет обучение по программе IT Generation, будут выдавать сертификаты об успешном окончании, а главное – они смогут претендовать на работу.

"Сейчас наблюдается интересная тенденция – многие IT-компании уже обращаются к нам и Львовскому IT-кластеру с просьбой подписать дополнительный меморандум, в рамках которого они готовы брать на работу выпускников этой программы. То есть, у рынка уже появляется интерес к программе IT Generation. Они видят, как построен дизайн реализации проекта. Не государство обучает и принимает решения, а делают это частные учебные заведения, которые хорошо понимают, как функционирует рынок", - сказал он.

По словам министра, сейчас среди технических программ доступны FrontEnd, QA, JavaScript, Java, Python, Blockchain, среди нетехнических – Project/Product Management, UI/UX Design, Business Analysis, HR/Recruiting, Digital Marketing.

"Замечу, что мы с самого начала были за то, чтобы добавить в проект нетехнические направления, ведь у них есть большой потенциал. Ими можно овладеть без предварительной подготовки и легко войти в IT-сферу. При этом заработные платы там не меньше, чем на технических специальностях. Пока остановимся на этих курсах, а дальше будем наблюдать за тенденциями рынка", - отметил Федоров.

По оценке главы ведомства, в Украине сейчас наблюдается дефицит более 30-40 тысяч человек в IT-специальностях, поэтому, по его мнению, проект должен действовать дальше на постоянной основе. Сейчас через IT Generation пройдет около 1 тысячи украинцев, а расходы на такое обучение составят около 1 тысячи долларов на человека.

"Сначала мы планируем обучить одну тысячу украинцев, дальше – две тысячи. После этого мы сделаем все возможное, чтобы дать возможность получить образование сразу для 5-10 тысяч человек. Планируем, что в конечном итоге в проекте будут задействованы вообще все школы, которые предоставляют IT-образование в Украине", – резюмировал он.

Напомним также, что Кабинет министров в конце июня одобрил программу выделения украинцам грантов на прохождение IT-курсов: общий ее бюджет намного больше и составляет 1,8 миллиарда гривен, то есть в целом государство позволит начать карьеру в ИТ по крайней мере для 60 тысяч украинцев. Кроме того, вводится программа грантов для IT-стартапов в размере 750 тысяч до 3,5 миллиона гривен.