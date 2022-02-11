Зеленский подписал закон о создании нового телеком-регулятора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание нового регулятора в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Подписание этого закона является еще одним важным шагом на пути к интеграции и вхождению нашей страны в Единый цифровой рынок ЕС, поскольку сфера электронных коммуникаций является основой для развития цифровых услуг", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минцифры, единый цифровой рынок с ЕС даст Украине новые возможности доступа к онлайн-рынкам и е-услугам стран ЕС, а также упростит присоединение к единым правилам для свободного трансграничного распространения онлайн-услуг и платежей.

Документ направлен на обеспечение независимости и административной способности отраслевого регулятора, закрепление правового статуса регуляторного органа на законодательном уровне, его полномочий и независимости, что полностью соответствует европейским подходам.

Подписанный закон предусматривает:

создание в Украине независимого регулятора в сфере коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;

прозрачную процедуру отбора членов регуляторного органа.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, будет:

осуществлять государственный надзор за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

совершать внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров по доступу к инфраструктуре;

налагать регуляторные обязательства на поставщиков электронных коммуникационных услуг со значительным рыночным влиянием;

определять населенные пункты без фиксированного интернета, мобильной связи и мониторить предоставление таких услуг;



применять административно-хозяйственные санкции.

Отметим, Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи Украины", был принят Верховной Радой Украины 16 декабря 2021 года.