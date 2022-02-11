Киевскую объездную дорогу будет строить американская компания, которая фигурирует в скандалах с откатами

По результатам трех этапов конкурсного отбора на строительство первого участка Киевской объездной дороги (Большой окружной) победителем стала американская компания Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд грн.

Об этом сообщает "Укравтодор".

В "Укравтодоре" отметили, что речь идет о первом 18-километровом участке предстоящей обходной дороги от трассы М-07 "Киев – Ковель – Ягодин" до М-06 "Киев – Чоп".

"Это будет новая дорога I-й категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой в составе дороги.

Как уточнили в ведомстве, следующий этап – заключение договора, после которого стартует строительство современного автобана.

Кроме этого, проект предусматривает также строительство открытых автостоянок, площадки весового контроля, установку WIM-системы, шумозащитных экранов и современного освещения.

В то же время, как пишут "Наші гроші", служба автомобильных дорог в Киевской области допустила только фирму Bechtel Overseas Corporation (США) к тендеру по ремонту одного из участков кольцевой автодороги вокруг Киева.

Тендер проходил вне системы Prozorro, как должно быть согласно закону, а на частной площадке PlayTender. Сделано это было явно, чтобы скрыть все детали аукциона и протянуть фирму, с которой уже заранее все было договорено, пишет издание.

Строить объездную дорогу также хотели ООО "Ростдорстрой", турецкие Taşyapi Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi AS и ООО "Автомагистраль-Юг". Однако фирмам было отказано.

Как пишет издание, Bechtel Overseas Corporation – это крупная фирма из США, которая занимается строительными подрядами во многих странах и фигурировала в ряде коррупционных скандалов с откатами по всему миру, в том числе в США.

Кроме собственной техники американская Bechtel будет привлекать технику украинских субподрядчиков:

ООО "Совместное украинско-германское предприятие "Автострада" Максима Шкиля;

ООО "Энергетически-дорожное строительство" Максима Кокарева, Александра Киблика, Андрея Косицина и Юрия Климова;

компанию из Канева Черкасской области, которая выигрывает многие подряды Винницкой САД, причем чаще всего конкурирует с "Автострадой";

ООО "Догуш Иншаат Тиджарет Лимитет Ширкети" турецкой компании Dogus Insaat ve Ticaret AS, бенефициарами которого являются Дениз Шахенк, Филиз Шахенк и Ферит Фаик Шахенк.

Киевская объездная дорога, или КОД, — это проект "Укравтодора" и программы "Большая стройка". Общая протяженность дороги составит около 150 км. Она будет состоять из шести участков и соединит трассы М-07 "Киев – Ковель", М-06 "Киев – Чоп", М-05 "Киев – Одесса", Н-01 "Киев – Знаменка", Н-08 "Борисполь – Мариуполь", М-03 "Киев – Харьков" и М-01 "Киев – Чернигов". В рамках строительства должны построить мост протяженностью более 25 км через реку Днепр к югу от Киева. Стоимость проекта – 85 млрд грн, срок реализации – до 2025 года.

Напомним, турецкая компания Onur отремонтирует Крещатик в Киеве за 740 миллионов гривен.