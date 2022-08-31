В Сумській області ввели в експлуатацію перший з 15 зруйнованих в регіоні внаслідок бойових дій мостів.

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Про це повідомляє "Укравтодор".

"На Сумщині відкрили перший відбудований міст. Він став п’ятою переправою, якою забезпечили проїзд від початку російського повномасштабного вторгнення", — йдеться в повідомленні.

Перший міст на Сумщині, який змогли відбудувати, – на "дорозі життя" у Конотопському районі. 2 частини мосту з’єднали надійною бетонною конструкцією, також встановили огорожу, облаштували тротуари.

"Міст є важливим для економіки та життєзабезпечення Сумщини. Завдяки відбудові споруди з’єднано не лише громади поблизу, а й кілька районів області. Екстрені служби зможуть доїхати значно швидше до потребуючи, почнуть курсувати рейсові автобуси. Міст значно скорочує шлях зібраного збіжжя від поля до місць перероблення і зберігання", - підкреслили в "Укравтодорі".

Зазначається, шо через військові дії в Сумській області зруйновано 15 мостів та шляхопроводів, 10 з яких – на дорогах державного значення.

На жаль, прикордонні території Сумщини ворог продовжує постійно обстрілювати, тому далеко не всі об’єкти можна відновити.

Зазначимо, у Київській області в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлений рух завдяки тимчасовим переправам. Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.