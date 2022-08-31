В Сумской области открыли первый отстроенный мост

В Сумской области ввели в эксплуатацию первый из 15 разрушенных в регионе в результате боевых действий мостов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Укравтодор".

"На Сумщине открыли первый отстроенный мост. Он стал пятой переправой, обеспечившей проезд с начала российского полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Первый мост в Сумской области, который смогли отстроить, - на "дороге жизни" в Конотопском районе. 2 части моста соединили надежной бетонной конструкцией, также установили ограждение, обустроили тротуары.

"Мост важен для экономики и жизнеобеспечения Сумщины. Благодаря восстановлению сооружения соединены не только общины поблизости, но и несколько районов области. Экстренные службы смогут доехать значительно быстрее, начнут курсировать рейсовые автобусы. Мост значительно сокращает путь собранного зерна от поля до мест переработки и хранения", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Отмечается, что из-за военных действий в Сумской области разрушены 15 мостов и путепроводов, 10 из которых – на дорогах государственного значения.

К сожалению, приграничные территории Сумщины враг продолжает постоянно обстреливать, потому далеко не все объекты можно восстановить.

Отметим, что в Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение благодаря временным переправам. Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате войны в Украине повреждено или разрушено 305 мостов, почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Украина получит 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 метров от французской компании Matiere.