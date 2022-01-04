Объявлен тендер на 1,5 млрд гривен: в Полтаве проведут масштабное обновление местного аэропорта

В Полтаве проведут реконструкцию аэродромного комплекса коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава". Как свидетельствуют данные системы Prozorro, соответствующий тендер объявила Полтавская облгосадминистрация.

Стоимость работ по реконструкции оценили в 1,54 миллиарда гривен. Потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие в тендере до 6 февраля. Ценовой аукцион запланирован на 14 марта.

В требованиях указано, что тендерное предложение обязательно должно сопровождаться электронной банковской гарантией в размере до 0,5% от ожидаемой стоимости, что составляет 7 680 579 гривен.

Среди обязательного перечня документов не должно быть документов, получение которых зависит от решения других лиц, а не от бенефициара. При этом документы, касающиеся проведения закупки, предоставляются гаранту в копиях, удостоверяемых бенефициаром.

Работы нужно завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Заказчик отметил, что будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ.

Ценовое предложение будет оцениваться в 70%, сроки выполнения работ — в 30% баллов. Это означает, что чем более длительный срок выполнения заказа, тем меньше баллов получит участник.

Например, если срок строительства 8 месяцев, участник получит 15% дополнительных баллов, а если свыше 8 месяцев — 0 баллов.

Напомним, в 2021 году на реконструкцию региональных аэропортов в Украине было направлено 135 млн гривен из специального фонда, который наполнялся за счет лотерей.

В планах Министерства инфраструктуры Украины перезапуск 16 украинских аэропортов. Ведомство собирается сделать это за три года.