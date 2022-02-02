Строительство трех станций метро в Днепре: архитекторы показали, как они будут выглядеть (ФОТО)

Компания Zaha Hadid Architects приступила к строительству трех станций метро в Днепре и опубликовала фото их концепта.

Станции "Театральная", "Центральная" и "Музейная", спроектированные известным архитектурным бюро, свяжут жилые, коммерческие, культурные и учебные заведения восточных районов Днепра с центром города и железнодорожным вокзалом.

Продление новой линии метро уменьшит загруженность дорог в центре Днепра и обеспечит легкую транспортную доступность жителей к общественным достопримечательностям района, таким как парки, пляжи и места отдыха на берегу Днепра.

Интерьер спроектирован таким образом, чтобы облегчить навигацию для пассажиров интуитивно понятным образом и обеспечить их безопасное и комфортное передвижение по городу.

Архитекторы считают, что разработанный дизайн станций учитывает богатые традиции города в области ремесел, металлургии и производства благодаря сварным стальным входным павильонам. Эти скульптурные входы состоят из тонких конструкционных оболочек, изготовленных из переработанной стали литейных заводов Днепра.

Каждый павильон представляет собой легко узнаваемый ориентир, обозначающий доступ к городскому метро. Для каждой станции разработан индивидуальный дизайн кассовых залов, коридоров и платформ.

Вопрос строительства станций метро уже давно прорабатывают и в Киеве, но с этим возникают проблемы. Хозяйственный суд разрешил Киевметрострою продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Киевские власти с таким решением не согласились и подали апелляцию.

А метро на Троещину — наболевшая тема многих киевлян. Первые планы по строительству новой линии появились еще в 1992 году. Сейчас же эксперты уверены: Подольско-Выгуровская линия может открыться только к 2070-м годам.