Швейцарский стартап разрабатывает "летающую" яхту на водороде

Швейцарский стартап The Jet Zero Emission объединился с компанией Zenith Marine и DWYN для создания нового судна с нулевым уровнем выбросов. Яхту запустят в 2023 году в Дубае, сообщает издание Interestingengineering.

Судно называют первой "летающей" яхтой, так как может показаться, что яхта действительно парит над водой. Делает это она благодаря подводным крыльям Jet — это лопасти, похожие на крылья, расположенные под корпусом, которые рассекают воду по мере того, как лодка набирает скорость, поднимая судно вверх.

Эти суда на подводных крыльях обеспечивают более плавное движение в воздухе без сопротивления по сравнению с обычными яхтами и могут поднять судно над водой на 0,9 м.

Длина судна — 10 м, при этом одновременно оно может перевозить до 10 людей, включая капитана.

Судно может перемещать одновременно 10 человек вместе с багажом. Фото: Thejet

"Мы рады презентовать проект в Дубае и получить возможность производить и запускать The Jet, которая станет первой в мире лодкой, которая будет плавать без шума, волн или выбросов", — добавил известный французский яхтсмен Ален Тебо в пресс-релизе.

Ранее дизайнерская студия Lazzarini (Италия) представила модель огромного летающего судна Air Yacht, предназначенного для морских или воздушных путешествий.

В отличие от традиционного дирижабля с одним большим баллоном, Air Yacht больше напоминает гигантский катамаран с двумя наполненными газом оболочками длиной 150 м.