"Укрзализныця" установила 11-летний рекорд по перевозке зерна

В декабре 2021 года “Укрзализныця” (УЗ) перевезла 3,865 млн тонн зерновых грузов, что на 15,8% больше, чем в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.

По информации УЗ, предыдущий декабрьский рекорд был установлен в доэпидемическом 2019 году, когда перевозки зерновых составили 3,825 млн тонн. Показатель декабря 2021 прошлого года выше его на 1,1%.

"Железнодорожники выполняют все задачи по перевозке одного из важнейших грузов во внешней торговле Украины с другими странами и постоянно совершенствуют грузовую работу, подтверждением чему является "железная" статистика, демонстрирующая эффект слаженных действий", – заявил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Всего в 2021 году "Укрзализныця" перевезла 33,666 млн тонн зерновых грузов. Перевозки во внутреннем сообщении составили 3,6 млн тонн, экспортные – 29,26 млн. тонн, импортные – 215,6 тысяч тонн и транзитные – 589,9 тысяч тонн.

Напомним, "Укрзализныця" в ноябре поставила абсолютный рекорд по месячным перевозкам зерновых грузов – 4,1 млн тонн во всех видах сообщений.

Ранее сообщалось, что 1 декабря "Укрзализныця" объявила, что вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры — электрификации участка Ковель — Изов — Госграница, а также ремонта путей на маршруте Знаменка — Здолбунов.

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