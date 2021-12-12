В Италии проводят испытания "умного" грузового поезда

В Италии компании TX Logistik и Mercitalia Intermodal, входящие в железнодорожную группу Mercitalia, запустили пилотный проект, в рамках которого проводят испытания поезда из грузовых вагонов, оборудованных инновационными датчиками и устройствами передачи данных.

Как сообщает издание "Железнодорожные дороги мира", этот проект рассчитан на 15 месяцев и завершится в начале 2023 года.

По информации издания, в ходе испытаний на грузовые вагоны были установлены бортовые датчики и телематические устройства разных изготовителей, в частности, Nexxiot (Швейцария) и PJM (Австрия), технические решения которых признаны наиболее инновационными и готовыми к выходу на рынок.

Эти приборы контролируют состояние тормозной системы во время движения поезда и позволяют определить точное местоположение вагона.

Собранные данные будут использоваться для предупредительного технического обслуживания и совершенствования эксплуатационного процесса. Бортовые датчики контролируют корректное положение шкворня тележки, состояние запорных механизмов и наличие груза.

Одна из важнейших задач проекта — объединение интеллектуальных вагонов в интеллектуальный поезд, в котором вагоны обмениваются информацией друг с другом и с локомотивом, что позволяет автоматически опробовать тормоза и контролировать динамику поезда во время движения.

В ходе выполнения пилотного проекта исследователи проанализируют возможность применения собираемых бортовыми датчиками данных.

В связи с этим к участию в проекте привлекают экспертов по управлению вагонными парками, информационным технологиям, анализу данных, машинному обучению и других специалистов.

Напомним, украинское госпредприятие "Укрзализныця" в 2022 году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.

Ранее сообщалось, что Крюковский вагоностроительный завод по программе "Большая стройка" произведет за два года 20 современных дизель-поездов для обновления парка пригородных и региональных поездов.