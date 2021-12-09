В Литве хотят увеличить квоты для трудоустройства водителей из третьих стран

Министерство социальной защиты и труда Литвы планирует повысить квоты на льготное трудоустройство водителей из стран, не входящих в состав Евросоюза, до 15-16 тысяч человек, сообщает Delfi.

Как заявил заместитель главы Минсоцзащиты и труда Литвы Витаутас Шилинскас, окончательное количество разрешений еще будет согласовываться с Министерством внутренних дел.

По словам Шилинскаса, это соответствует количеству уже трудоустроенных в этом году водителей из третьих стран.

В то же время квота упрощенного трудоустройства в этом году составила 11,6 тысячи человек.

"Мы выяснили, сколько в этом году было трудоустроено иностранцев, и решили, что на следующий год будет установлено количество квот, соответствующее трудоустроенным за год. Предварительно мы подсчитали, что их было бы около 16 тысяч", – отметил замминистра.

В свою очередь представители местных организаций автоперевозчиков утверждают, что по причине большой нехватки водителей, которую местный рынок не в силах покрыть, в отношении транспортного сектора вообще не должны применяться квоты, либо они должны быть значительно больше.

"Было высказано мнение, что с учетом специфики транспортного сектора и его динамики в отношении этого сектора и дефицитной профессии водителей грузовиков дальнего следования вообще не должна применяться система квот", – заявил BNS гендиректор литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

Он считает, что если будет существенно пересмотрен нынешний порядок квот, то решения будут ориентированы на сохранение бизнеса в Литве, и это будет большим подспорьем.

На сегодняшний день в транспортном секторе Литвы задействованы около 77 тысяч работников. При трудоустройстве по квотам, по утверждению перевозчиков, процесс найма водителя сокращается на несколько месяцев.

Напомним, в прошлом году Австрия упростила процедуру получения разрешения на работу в стране для высококвалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз.

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