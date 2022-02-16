В Украине таксисты бастуют против Bolt, Uklon и других агрегаторов. Чего они добиваются и как это повлияет на тарифы для пассажиров

14 февраля таксисты вышли на всеукраинский страйк, требуя пересмотра тарифов перевозки пассажиров и условий сотрудничества с компаниями-агрегаторами. Delo.ua разбиралось, правы ли водители, вынужденные бастовать, и почему им сложно найти общий язык с агрегаторами, доминирующими на украинском рынке такси.

14 февраля в Киеве и других городах Украины таксисты организовали страйк требуя от компаний-агрегаторов, таких как Uklon, Bolt, On Taxi, 838 и служб такси, в том числе региональных, повышения тарифов на 20-30%, поскольку водителям невыгодно работать при нынешних ценах на топливо.

По словам водителей такси, помимо подорожания бензина, в январе-феврале спрос на услуги такси традиционно низкий. Также водители считают, что агрегаторы берут слишком большой процент за пользование платформой, фактически лишая их почти четверти заработка.

Как и зачем планировали страйковать таксисты

Участники забастовки договорились, что утром 14 февраля не будут включать программы агрегаторов Bolt, Uklon, 838 и других. В разных сообществ в Facebook для водителей такси опубликовали инструкцию, как включиться в забастовку и какова вообще ее цель.

"Наша основная задача: донести до агрегаторов Альянс (404), 838, Uklon, Bolt, Shark, OnTaxi, Opti, Любимое Такси и др., что их текущие тарифы экономически необоснованны, и требуют значительного повышения, минимум на 20-30%. Поскольку, каждый из вас видит цены на топливо (которые растут с каждым днем), запчасти и услуги по обслуживанию авто", — опубликовано в одном из сообществ в Facebook.

Инструкция, опубликованная организаторами страйка:

Всем водителям 14 февраля НЕ включать программу агрегаторов Альянс (404), 838, Uklon, Bolt, Shark, OnTaxi, Opti, Любимое Такси и др. Работать от бордюра, возить знакомых клиентов, и т. д. можно и даже нужно, ведь цель акции — заставить агрегатора услышать нас и изменить тариф! Клиент не должен пострадать! Если агрегаторы не пойдут нам навстречу, таксисты продолжат акцию до 20 февраля.

Водителям, которые имеют кредиты, откладывать фиксированную сумму средств, чтобы безболезненно перенести время простоя. Такси не должно быть дешевле поездки на общественном транспорте.



Акцию поддержали водители из Винницы, Киева, Львова, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Днепра и других городов. В Полтаве из-за того, что часть водителей не подключились к агрегаторам, в первой половине дня были преимущественно высокие тарифы на проезд.

Но в Киеве в этот день проблем с тарифами и доступом свободных машин не было.

Водитель такси Антон рассказал, что он хоть и не участвовал в пикетах возле офисов компаний служб такси, но к платформе 14 февраля не подключался, чтобы поддержать коллег.

Я не ездил под офисы пикетировать, но 14 числа не работал. То есть, да – поддерживаю таксистов. Но, судя по всему, проблем с вызовом такси сегодня не было. То есть, не так много водителей бастовало, как хотелось бы. Но тем, кто не на своих машинах, трудно что-то доказать. Они ездят нон-стоп. Люди, работающие посменно, сильно зависят от количества поездок. Легче тем, кто на своих машинах как я. Могу себе позволить пострайковать денек.

Говоря о причинах страйка, собеседник Delo.ua отметил, что комиссия, которую нужно платить агрегаторам очень высока. Например, у Uber и Bolt она сегодня составляет 25%. В Uklon есть преимущество — водитель видит маршрут и цену еще до приема заказа, да и комиссия составляет 17-19%. Но есть и минус — компенсация за отмену заказа осуществляется один раз в сутки и составляет всего 30 гривен. Например, если водитель приехал по адресу, а пассажир не вышел, то агрегатор только один раз в сутки компенсирует водителю 30 гривен. А все остальные отмены в этот день не покрываются.

"Горючее растет в цене, а тарифы нет. Здесь проблема глобальная. Сейчас таксистом стал каждый, у кого есть машина. Агрегаторам не обязательно повышать тариф, ведь таксистов много. Это грустно. Плюс очень много внутренних нюансов. Агрегаторы к водителям относятся как к мусору. Опять же из-за того, что их очень много", — рассказал Антон.

Еще один водитель такси, пожелавший остаться неназванным, считает, что страйк организовали не только из-за низких тарифов и высоких цен на топливо, но и с целью призвать государство легализовать рынок, который сегодня работает по большей части в тени и работа агрегаторов на законодательном уровне никак не регулируется. Они могут подключить любого человека, у кого есть авто и водительские права, но не несут ответственности за то, что может случиться с пассажиром или водителем во время поездки.

Поэтому в Украине на законодательном уровне нужно урегулировать рынок такси, чтобы не компании диктовали свои правила, а они были прописаны в законе.

Почему компании-агрегаторы не отреагировали на страйк

Операционный директор и соучредитель продуктовой ИТ-компании tech/uklon, разработчика приложения для онлайн-заказа авто Uklon Сергей Смусь подчеркнул, что желание водителей зарабатывать вполне понятно. Однако в то же время, существует и желание пассажиров — пользоваться такси более низкой цене. При этом в компании заверили, что регулярно пересматривают базовые тарифы.

Базовый тариф поездки мы регулярно просматриваем. На его величину, в частности, влияет стоимость горючего — как бензина, так и газообразного топлива. Еженедельно мы делам срез цен на топливо, ведем статистику и реагируем на изменения и повышаем тариф. Мы готовы повышать базовый тариф на поездку и уже делаем это в некоторых городах, например, в Киеве. В других городах мы готовы пересмотреть цену, как только позволит рыночная ситуация. Ведь в случае подорожания поездок пассажиры могут отказаться от сервиса, а тогда водители останутся вообще без заказов и работы. Сергей Смусь Операционный директор и соучредитель продуктовой ИТ-компании tech/uklon, разработчика приложения для онлайн-заказа авто Uklon

Кроме этого, Uklon использует систему срабатывающих коэффициентов, например, в пиковое время, когда желающих поехать становится в разы больше. В такие моменты водитель может взять заказ по более высокому тарифу. Такой подход помогает сбалансировать доходы водителей. В компании заверили, что анализируют средний заработок водителя за час, чтобы им было выгоднее пользоваться именно сервисом Uklon.

В Uklon планируют внедрить серию бонусных программ для постоянных водителей-пользователей сервиса, которые, в частности, смогут работать по пониженной комиссии и увеличивать свой заработок. Кроме того, в компании заверили, что проводят опрос среди водителей, чтобы понять, как нужно улучшить их условия работы и уровень заработка.

В Bolt рассказали, что цель их компании — обеспечить водителей самыми высокими почасовыми заработками на рынке, поэтому они всегда анализируют ситуацию на рынке.

Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что тарифы привлекательны для клиентов, а прибыль мотивирует водителей. Именно поэтому мы создали систему скидок для пользователей и бонусов для водителей, а также драйверы получают бонусы за брендирование авто. Мы часто проводим акции для активных водителей.

В свою очередь в Uber рассказали Delo.ua, что за последние месяцы, когда меньше людей передвигались по городам, сфера мобильности потерпела большой удар. Поэтому в компании принимают меры, чтобы стимулировать спрос и создать возможности для заработка для водителей-партнеров на платформе.

При этом в компании отметили, что еженедельно водители получают информацию о текущих акциях и могут систематически их использовать. Кроме того, присоединившись к Uber Pro, водители получают скидки на горючее до 12%.

Почему компании-агрегаторы диктуют свои условия

Глава украинской таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк рассказал Delo.ua, что водитель, который подписал пользовательское соглашение с компанией-агрегатором, автоматически соглашается на все ее условия и так же автоматически отказывается от своих прав как водитель.

Андрей добавил, что агрегаторы при выходе на украинский рынок обещали водителям, которые будут с ними сотрудничать, высокие заработки. Однако это так и осталось обещанием. При этом до того, как на рынок зашли агрегаторы, комиссия, которую платили водители службам такси, составляла всего 10%. А у агрегаторов сегодня она может достигать 30%. То есть, в три раза больше. Плюс водителю нужно потратить на бензин еще до 20% заработка.

Андрей Антонюк признает — доминирование агрегаторов на рынке сделало водителей бедней. Но усугубляет ситуацию и тот факт, что водители сами согласились работать на таких условиях, подписав соответствующее соглашение.

Если не хотите работать на таких условиях, идите к классическим службам. Но они туда не идут, ведь для этого нужно прийти в офис, показать себя, поговорить, показаться врачу, отдать на проверку машину, чтобы убедиться в ее исправности и тд. То есть, у классических служб совершенно другие требования. А у агрегаторов анархия — подключайся, кто хочет и делай что хочешь. Поэтому они могут диктовать свои условия.

Андрей Антонюк Глава украинской таксомоторной Ассоциации

Чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся на рынке, и попытаться найти решение проблемы низких тарифов, Всеукраинский социально-образовательный проект "Академия Taxi ONTOP" организовала круглый стол.

Руководитель маркетингового направления OnTaxi Виталий Леонов подчеркнул, что на сегодняшний день невозможно изменить тариф усилиями одного из игроков рынка. Модификация услуг и тарифообразование требует комплексного подхода, но в ходе обсуждения были тем не менее достигнуты определенные договоренности о дальнейшем сотрудничестве профсоюзов, общественных организаций и информационных сервисов (агрегаторов заказов).

Пока не известно, как они повлияют на тарифы и ждет ли украинцев значительный и резкий рост цен в сфере индивидуальных перевозок, но этот сегмент рынка должен и будет меняться.