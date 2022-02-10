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Транспорт
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Вечные пробки на дорогах: Киев занял третье место в мире по крупнейшим автомобильным заторам

В рейтинг попали также Одесса, Харьков и Днепр
Киев стал третьим в мире по автомобильным пробкам после Москвы и Стамбула. Фото: Delo.ua

Киев занял третье место в международном рейтинге городов с крупнейшими пробками за 2021 год. 

Об этом свидетельствуют данные сервиса TomTom Traffic Index (TTTI), который отслеживает информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени.

Согласно TTTI, в этот список также вошли еще три украинских города.

Фото 2 — Вечные пробки на дорогах: Киев занял третье место в мире по крупнейшим автомобильным заторам

Так, Одесса, которая имеет наибольший прирост в 7% в мировом антирейтинге среди всех украинских мегаполисов, заняла шестое место.

Харьков расположился на 12-м месте, а Днепр закрывает собой топ-25.

Первое место в рейтинге занял турецкий Стамбул, а на втором месте оказалась Москва.

Стоит отметить, что самый большой город мира по численности населения Токио, где проживает около 34,5 млн человек, занимает 17 место.

Напомним, в 2019 году украинская столица занимала 12 место в мире и третье в Европе среди мегаполисов c постоянными заторами на дорогах.

В следующем году Киев показал такой же результат среди 416 городов мира по интенсивности автомобильных пробок. В 2018-м и 2017 годах – соответственно 13 и 14 места.

Автор:
Дмитрий Нарожный